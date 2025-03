Ben Affleck rompe el silencio sobre su divorcio con Jennifer Lopez

Después de que prácticamente ya haya pasado un año desde que conocemos la noticia, es ahora cuando Ben Affleck decide hablar de su divorcio con Jennifer Lopez, y lo hace concediendo una interesante entrevista a la revista GQ.

Lo primero que merece la pena destacar de las declaraciones del reconocido actor, es que en todo momento intenta restar importancia a los motivos que pueda haber tras su separación de la cantante y actriz. De hecho, asegura que esa puede ser una historia similar a la de cualquier otra pareja.

La ruptura entre ambas celebridades es "una historia sobre gente que intenta resolver sus vidas y sus relaciones como hace todo el mundo", indicaba el propio Affleck.

Además, el actor también habló, entre otras cosas, de su participación en 'La mayor historia de amor jamás contada', documental dedicado a Jennifer Lopez que se estrenó en 2024. Ben defendió su aparición en dicho documental a pesar de ser "más reservado" que la artista.

"Si voy a participar en esto, al menos que sea de una manera honesta y entretenida. Para mí era una prueba interesante", afirmó el actor de 52 años, antes de admitir que Jennifer Lopez tenía más soltura a la hora de manejar la fama que él.

Al hablar de la exposición de su lado más personal, este también destacó que, por el bien de la relación (la cual terminó en abril de 2024, aunque no fue hasta febrero de 2025 cuando ambos firmaron el divorcio), intentaron conciliar sus distintos puntos de vista y, sobre todo, él quiso mostrar su apoyo a la cantante.

"No te casas con un capitán de barco y luego dices que no te gusta navegar. Tienes que hacerte cargo de lo que ya sabías al iniciar una relación", indicó. Ben Affleck también señaló que el documental no fue la causa de su ruptura y que siente un gran respeto por Jennifer Lopez.

El actor, además, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la tendencia a buscar siempre explicaciones a las separaciones fuera de lo cotidiano, destacando que su caso no presenta "escándalo, culebrón ni intriga".

Es, dicho de otro modo, "una sesión de terapia de pareja de la que te desconectas después de un tiempo, como te desconectarías de la terapia de otras parejas", señaló Affleck, quien también aseguró que no profundizará más en el tema porque le hace sentirse vulnerable y prefiere mantener su vida personal en privado.