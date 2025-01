Ni Bellingham ni Mbappé: este es el futbolista con el que relacionan a Claudia Bavel, la supuesta novia de Iker Casillas

El pasado miércoles, 'Diez Minutos' publicó un reportaje del día que compartió Iker Casillas con la modelo de OnlyFans e influencer Claudia Bavel en Barcelona, incluyendo fotografías. Unas horas más tarde, el exfutbolista reaccionó a la noticia: "Muy ilustrativas, las fotos. El reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. ¿No dicen más las imágenes que las palabras?".

El programa 'TardeAR' quiso indagar sobre el tema, localizó a Claudia y esta se mostró nerviosa ante las preguntas: "Me estoy poniendo muy nerviosa, esto lo está viendo mi familia". No obstante, la modelo hizo referencia a las fotografías: "No tengo nada que esconder (...) No puedo negar cosas que están en imágenes".

La joven dio unas declaraciones exclusivas para 'Y ahora Sonsoles' en las que confirmó que la información es real: "Él empezó a darme 'me gusta'. Me escribió un día. Empezamos a hablar y estuvimos muchísimos meses hablando hasta que coincidió que él tenía que venir a mi pueblo por un torneo de fútbol. Estábamos solteros, hemos quedado, nos lo hemos pasado bien (...) Sí que hablamos de vernos y hablamos casi todas las semanas".

Sin embargo, no solamente se le ha relacionado con Casillas, y es que también ha sido vinculada a nombres como Neymar, Bad Bunny, Ozuna, Keita Baldé, Omar Montes, Tyga, Álex Casademunt o Guaynaa, entre otros.

El periodista Javier de Hoyos desveló en 'Ni que fuéramos Shh..." el nombre de un futbolista que ha tenido un acercamiento con la modelo: "Es un futbolista que ahora es muy conocido, que ahora está jugando en el Real Madrid en activo: ¡Vinícius!".