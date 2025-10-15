Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
De Bellingham a Jack Draper: así funciona Raya, el Tinder de los famosos

El tenista ha sido pillado manteniendo una conversación 'caliente' con la celebridad Lauryn Goodman, conocida por su 'affaire' con Kyle Walker

Raya, el Tinder de los famosos

Raya, el Tinder de los famosos / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Para encontrar pareja, muchos recurren a Tinder, una aplicación de citas diseñada para conocer al amor de tu vida o, al menos, esa es la idea principal. No obstante, en esta app no encontrarás a celebridades, ya que ellos utilizan Raya, más conocida como 'el Tinder de los famosos'.

No todo el mundo puede acceder a Raya, ya que se requiere una membresía de pago y una solicitud con referencias para poder acceder a sus usuarios, que se espera que mantengan la privacidad. Por esta razón, la plataforma solo garantiza el 8% de peticiones de acceso.

El acceso depende de la popularidad del aspirante y está gestionado por un comité anónimo encargado de revisar y aprobar cada solicitud de registro que llega a la app. Algunas personas han tenido que esperar más de seis meses para ser aceptadas. El precio mensual es de 6,99 euros, aunque puede llegar hasta 44,99 euros por la versión Raya+.

Popular entre deportistas

En Raya se pueden encontrar todo tipo de celebridades, aunque destacan especialmente los deportistas de élite, como el jugador del Real Madrid Jude Bellingham, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton o la gimnasta estadounidense Simone Biles.

Jack Draper, el último caso de Raya

Escándalo en el mundo del tenis. El deportista inglés Jack Draper, de 23 años, ha visto como la prensa británica ha publicado una conversación 'picante' suya con la celebridad Lauryn Goodman, conocida por su relación con Kyle Walker, en la aplicación Raya.

Jack Draper, en el Mutua Madrid Open

Jack Draper, en el Mutua Madrid Open / EFE

Un camarero destapó la relación entre ambos a la prensa británica: "Era mucho más alto que ella y estaban coqueteando mientras él le ofrecía un café. Los vi salir juntos... Después de dar un agradable paseo y tomar un café, Jack la invitó a su apartamento porque el tiempo empeoró. Se besaron, pero Lauryn se fue poco después".

Tras la cita se filtraron varios mensajes 'picantes'. "Jack Draper le enviaba mensajes sensuales, intentando descubrir qué le gustaba... Jack también mencionó ir a casa de Lauryn Goodman para meterse en el jacuzzi con ella, pero ella lo rechazó rápidamente", señaló una fuente al diario 'The Sun'.

No todo quedó ahí, ya que hay supuestas imágenes de Draper sin camiseta en la cama. No obstante, Lauryn rechazó todas las propuestas, debido a que "busca algo más serio".

