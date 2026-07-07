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MUNDIAL 2026

Bélgica se ríe de Trump: los jugadores imitaron el baile del presidente en un gol tras la controversia con Balogun

Según Trump, era injusto que expulsasen al mejor jugador de una selección. No obstante, finalmente Bélgica se clasificó a los cuartos de final

Bélgica imitó el famoso baile de Trump en uno de los goles

Bélgica imitó el famoso baile de Trump en uno de los goles / Sport.es

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El encuentro entre Estados Unidos y Bélgica estuvo marcado por la controversia de la decisión de anular la tarjeta roja a Balogun. El delantero de los Estados Unidos arrancó el partido como titular tras la decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja, con una consulta de Donald Trump de por medio.

Pero la selección de Bélgica dejó de lado la controversia extradeportiva y salió al campo con un objetivo claro: lograr el billete hacia los cuartos de final. Y lo hizo de forma solvente: victoria por 1-4 sobre Estados Unidos, anfitrión del Mundial. El conjunto europeo respondió en el campo a los acontecimientos que marcaron la previa del encuentro y firmó una actuación convincente para avanzar de ronda.

Bélgica se 'mofa' de Trump en uno de los goles

Los Diablos Rojos centraron toda su atención en el aspecto deportivo. Los de Rudi García fueron muy superiores en la primera parte, con un gran Trossard y De Keteleare, las dos piezas fundamentales del equipo. Cuando el tiempo añadido ya se consumía, Romelu Lukaku apareció para marcar el cuarto tanto de Bélgica. El delantero cerró definitivamente el encuentro con un gol que confirmó la superioridad de su selección y desató la celebración de sus compañeros sobre el césped.

Tras un gol, varios futbolistas belgas se dirigieron hacia el banderín de córner para realizar un baile inspirado en los movimientos que popularizó el presidente estadounidense Donald Trump durante algunos de sus actos públicos, una escena que llamó la atención de los espectadores presentes en el estadio.

El gesto de Lukaku

Antes de unirse a esa celebración colectiva, Lukaku también protagonizó un gesto individual. El atacante corrió hacia la grada llevándose las manos a las orejas y realizando una señal para pedir silencio, una imagen que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

"Creo que eso habría dejado una gran mancha. Y simplemente expresé eso; no les dije qué hacer. No puedo decirles qué hacer, pero... y no creo que él tomara la decisión… En primer lugar, no fue una falta. ¿Cómo te sentirías si sacáramos, ya sabes, a Messi? O si sacáramos a Ronaldo: 'Ronaldo, chocaste con alguien, así que vamos a sacarte del partido', se ríe". "Es grandioso. O Harry Kane. 'Harry Kane, vamos a sacarte del partido, Harry, porque golpeaste a alguien un poco más fuerte de lo que...' No puedes, no puedes hacer eso", argumenta.

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Según Trump, era injusto que expulsasen al mejor jugador de una selección, reciba la tarjeta que reciba el jugador. Unas declaraciones junto a su equipo de trabajo que evidencian la falta de conocimiento futbolístico que tiene el presidente.

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