Belén Rodríguez da la última hora de su tratamiento contra el cáncer

Belén Rodríguez es una periodista conocida por su participación en algunos de los programas más destacados de la televisión. La madrileña ha salido en varios formatos dedicados a la prensa rosa.

Además, ha colaborado en los debates de 'Gran Hermano', en 'Sabor a ti', en 'El programa de Ana Rosa', en 'La Noria' o en 'Sálvame', entre otros muchos. Sin embargo, en 2022 abandonó su puesto en 'Sábado Deluxe' tras una polémica y en 2023 volvió a los debates del reality 'Pesadilla en El Paraíso' y en 'Fiesta'.

A finales de noviembre de 2024, la vida de Belén dio un giro de 180 grados después de detectarle un tumor en la garganta. Tras esto, se vio obligada a abandonar los platós de Telecinco de manera temporal.

"Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano. No quiero dramatizar esto ni va con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara, es lo que estoy viviendo y ya está", declaró tras anunciar la mala noticia.

Hace unos días, Rodríguez cumplió 59 años y lo celebró con sus seres queridos. Entre estos se encontraban diferentes famosos como Belén Esteban o Luis Rollán.

Ahora, la televisiva ha explicado que en los últimos días ha sufrido un virus intestinal que le ha hecho perder mucho peso: "He estado malísima. He estado tan mala que no he salido de casa. He adelgazado mucho, así que no puedo ir al gimnasio hasta que recupere peso".

Belén ha asegurado que su objetivo en la vida es "comer, comer, comer, comer y comer. Me voy a comprar hamburguesas sin parar y croissants. Cosas que engorden, porque he estado sin comer varios días".

El pasado 1 de febrero, la colaboradora explicó que había dejado de fumar: "Este mes, mi vida ha cambiado radicalmente. Yo sí puedo decir aquello de ‘Año nuevo, vida nueva’, pues empecé el año con el firme propósito de curarme".