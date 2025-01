Belén Esteban revela el último gesto 'feo' de Jesulín de Ubrique

Si bien es cierto que Belén Esteban se propuso hace tiempo no volver a hablar de su hija, Andrea Janeiro, lo cierto es que en esta ocasión ha roto su silencio por el gesto tan 'feo' que ha tenido Jesulín de Ubrique hacia esta persona que ambos tienen en común. Belén intenta por todos los medios proteger a Andrea, pero en la última emisión de 'Ni que fuéramos Shhh', ha quedado patente que por su hija, 'sigue matando'.

El programa emitido a través de YouTube y de Ten estaba tratando la relación entre padres e hijos y entre abuelos y nietos. En un momento dado, se han mencionado unas palabras de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y actual concursante de 'GH DUO 3'. En ese mensaje, José María aseguraba que quería más a María Teresa Campos que a su madre, a lo que Kiko Matamoros comentó: "no se le rompió el corazón a Carmen al oír decir a su hijo que quería más a la abuela que a la madre".

Entonces, Belén Esteban aprovechó para revelar el último gesto feo que tuvo el padre de su hija: "el de mi hija no ha hecho nada. Ganárselo a pulso. Por no hacer, ni le ha llamado en estas Navidades. Si no lo digo, reviento. Me callo por ella". Un mensaje que venía a coalición de qué tuvo que hacer una madre como Carmen Borrego para que su hijo hablase en esos términos de ella en un reality en directo.

Es evidente que Belén Esteban se siente muy molesta por el pasotismo que estaría mostrando Jesulín de Ubrique hacia su padre, pero ninguna de las otras partes implicadas se ha pronunciado al respecto.