Belén Esteban revela en 'La familia de la tele' su problema en Televisión Española

Televisión Española ha hecho una inversión muy importante para el nuevo magacín de las tardes de La 1: 'La familia de la tele'. El formato de la cadena pública está presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, además Belén Esteban tiene un rol clave como colaboradora especial.

Este nuevo programa está liderado por La Osa Producciones, la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', entre otros.

Durante el programa de esta tarde, Esteban ha reconocido que los primeros días trabajando en el ente público no fueron nada sencillos para ella, pero ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con su intento de abandonar el formato tras reconocer que no estaba cómoda.

El colaborador Javi de Hoyos ha contado a toda la audiencia que la expareja de Jesulín de Ubrique conoce el nombre de todos los empleados de Televisión Española. Además, ha revelado que suele preguntarles sobre aspectos cotidianos de sus vidas.

"Es bonito eso", ha señalado de Hoyos. En ese momento, 'La princesa del pueblo' ha explicado el motivo por el que sufrió tanto los primeros días: "Cuando no me saludan, sufro".

La colaboradora ha querido dejar claro que "nadie se lo tomé mal. Cuando empecé aquí... esto es muy grande, claro hay gente que va a su bola y yo ha todo el mundo: 'Hola, buenos días'. Había gente que me saludaba, pero había otra que no".

Esteban ha expuesto que no encajaba bien que no la saludasen: "Lloraba porque me sentía mal". Sin embargo, la situación ya ha cambiado, después de confesar que "me ha costado 20 días, pero ya me saludan".

"Soy una tía muy sociable", ha manifestado en 'La familia de la tele'. A continuación, el programa de Televisión Española ha seguido analizando la situación de Melody con 'La Revuelta'.