Belén Esteban pone en jaque mate a Televisión Española tras criticar 'La familia de la tele'

Televisión Española ha hecho una inversión muy importante para el nuevo magacín de las tardes de La 1: 'La familia de la tele'. El formato de la cadena pública está presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, además Belén Esteban tiene un rol clave como colaboradora especial.

Este nuevo programa está liderado por La Osa Producciones, la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', entre otros.

Después de las primeras emisiones, 'La familia de la tele' no está teniendo la audiencia esperada, ya que cuando empieza el programa la cuota de pantalla baja en picado. En la última emisión, Belén Esteban puso en jaque mate a Televisión Española tras comunicar a sus compañeros que no era feliz y que quería abandonar el formato.

"No quiero estar en este programa porque no soy la Belén Esteban que quiero ser. Tengo mis días, pero me considero una tía divertida, se mete en los temas y habla... No quiero enfadarme contigo, pero todos los compañeros lo pagamos contigo", explicó a Patiño.

La colaboradora criticó la forma de trabajar de sus compañeros: "No me reconozco a mí misma, pero tampoco a los demás". Aparte, no entiende como Albizua es presentador sin saber nada de prensa rosa, reconocido por él mismo.

A lo que respecta al contenido del programa, 'La princesa del pueblo' desveló que no tiene mucha libertad para tratar algunos aspectos: "De primeras no me gusta el formato porque los temas no me gusta ninguno, que ya los han tratado antes en todas las cadenas. Tenemos capacidad para hacer cosas nuevas".

Más tarde, la colaboradora dio marcha atrás y decidió quedarse en 'La familia de la tele' para seguir luchando, pero los directivos de RTVE responsables del programa se reunieron ante la gravedad de los hechos.

Al acabar el programa, Patiño leyó un comunicado diciendo que "las medidas serán comunicadas a la productora el jueves por la mañana".