Belén Esteban y su polémica opinión sobre el regreso de Ana Rosa Quintana

Belén Esteban ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por sus comentarios sobre el retorno de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco. La presentadora, que regresará a su histórico programa 'El programa de AR' el próximo 3 de febrero, enfrenta críticas por parte de la tertuliana de 'Ni que fuéramos Shhh'. Y es que, como bien afirma Belén, “nadie se atrevió a decirlo, pero yo lo voy a decir”.

Después de dieciséis meses en la franja de la tarde con 'TardeAR', los números no han acompañado a Ana Rosa. Aunque Mediaset no ha dado explicaciones oficiales, todo apunta a que el cambio responde a la necesidad de mejorar los datos de audiencia en las tardes, donde la situación parece ser más preocupante que en las mañanas. Según Esteban, la jugada de mover a Ana Rosa nuevamente a las mañanas no tiene tanto que ver con reforzar esa franja, sino con salvar las tardes de Telecinco.

Belén también destacó que 'Vamos a ver,' el programa matutino actual, está funcionando mejor en audiencia que 'TardeAR'. “Las mañanas no van mal; lo que está mal son las tardes”, sentenció la tertuliana. Sus palabras dejan claro que no espera que Ana Rosa recupere el dominio absoluto que tuvo en las mañanas durante casi dos décadas. 'Aruser@s' (laSexta) tomó la delantera hace ya algunos años, y Belén no cree que esto vaya a cambiar. Su respuesta cuando se le preguntó si Ana Rosa volverá a ser la reina de las mañanas fue tajante: “Negativo”.

Además, la tertuliana no ha dudado en añadir un toque personal a la polémica. Confesó que no ha felicitado a Ana Rosa por este cambio porque, según ella, la presentadora tampoco lo hizo cuando Belén estrenó su nuevo programa tras la cancelación de Sálvame. A pesar de este detalle, Belén asegura que en una comida reciente ambas fueron cordiales y Ana Rosa se mostró “supercariñosa”.

El regreso de Ana Rosa Quintana no solo supone un reto para la presentadora, sino también para Telecinco, que busca recuperar el liderazgo en una franja horaria que ahora es más competitiva que nunca. El 3 de febrero será la fecha clave para comprobar si este movimiento estratégico logra el impacto esperado o si, como anticipa Belén Esteban, se trata de una apuesta arriesgada con pocas probabilidades de éxito.