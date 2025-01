Belén Esteban se mofa de Alexia Rivas tras la reconciliación de Morata y Campello: "Otra vez te has vuelto a equivocar..."

Esta mañana se paraban todas las rotativas de la prensa rosa tras la confirmación del regreso del amor entre Álvaro Morata y Alice Campello, después su separación el pasado verano, tras la victoria española en la Eurocopa. Durante este tiempo, muchos periodistas del corazón han asegurado que este hecho era una posibilidad tan remota que se podía tomar como imposible. Una de estas informadoras era Alexia Rivas, colaboradora en 'Vamos a ver' de Telecinco y exconcursante de Supervivientes.

"Dice que él ya ha aguantado demasiadas cosas y quiere seguir haciendo su vida de soltero. Lo único que quiere Álvaro es que se le deje vivir. Estaban casados en régimen de gananciales y él está dispuesto a darle su parte a Alice sin que ella le dé nada a él", comentaba en diciembre en relación con este tema.

Ahora que la pareja ha vuelto, Belén Esteban no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un dardo envenenado a Rivas por unos comentarios que ahora caen en saco roto. Lo ha hecho en su aparición en el programa 'Ni que fuéramos Shhh', en el cual colabora.

"¡Ay, Alexia Rivas..! Qué mal, qué mal todo. Es que últimamente no das ni una..." empieza la 'Princesa del pueblo', que ha recuperado su día a día después de estar muy pendiente de la evolución de la salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, buena amiga de la madrileña, desde Gran Canaria.

"'Yo he hablado con él y aquí no hay nada que hacer'", repetía las palabras en un tono irónico Belén Esteban, que después de soltar una sonora carcajada concluye recordándole que no tenía la información correcta: "Pues mira cariño, otra vez te has vuelto a equivocar. Se siente", relataba mirando a cámara, acompañada de un efecto de explosión en la pantalla de los telespectadores.