Belén Esteban y María Patiño calientan motores y le envían un dardo a Jorge Javier Vázquez

Televisión Española está poniendo toda la carne en la parrilla para mejorar todos sus contenidos. Ahora, el ente público ha apostado por un nuevo magacín de tardes: 'La familia de la tele'. El programa estará presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, además Belén Esteban tendrá un rol esencial como colaboradora especial.

Este nuevo formato, dirigido por La Osa Producciones, productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', se estrenará el próximo 22 de abril en La 1.

El pasado martes, la cadena pública presentó oficialmente el programa en el Teatro Eslava de Madrid. Después de una presentación eufórica, Hernand cogió el micrófono y se dirigió a toda la audiencia: "Queremos ser el pegamento que una a la gente de España. Internet fragmenta, la televisión une… ¡Y las tardes van a ser nuestras!". Un mensaje lleno de declaraciones.

La mayoría de personas que ya están trabajando en la 'La familia de tele' estuvieron anteriormente en 'Sálvame', aunque hay celebridades como Jorge Javier Vázquez que aún siguen ligados a Mediaset. Además, ahora pasa a ser competencia directa.

Los presentadores del nuevo formato de La 1 son conocedores que están en una franja horaria con una gran oferta televisiva, pero aspiran a convertirse en los principales referentes. Así lo están demostrando en las entrevistas que están otorgando a los medios de comunicación.

Patiño desvela a la revista 'Pronto' que está muy nerviosa, pero tranquila a la vez: "Soy una persona más insegura de lo que a veces proyecto, pero eso es bueno, porque si no, sería un proyecto más. Hasta que no se estrene no sabremos bien, bien cómo será".

También, quiso mencionar en la entrevista a Jorge Javier Vázquez, ya que es su competencia más directa: "Sí, vamos a ganarle. ¡Yo quiero!. He hablado con él y me ha dicho que me relaje".

Por otro lado, Esteban, más conocida como 'La princesa del pueblo', manifiesta que "le pone" esta nueva situación que habrá en los próximos días en la televisión. Además, confiesa que "todas las competencias son buenas y me encantaría ganarle. Está haciendo muy buenos datos de audiencia, su programa gusta, pero yo quiero ganarle y no es malo competir".