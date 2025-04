Belén Esteban estalla en plena emisión del partido de la Copa del Rey: "No me está gustando el árbitro"

Este miércoles, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Riyadh Air Metropolitano. Los dos equipos buscan un billete para la final del próximo 26 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

En el descanso, Juan Carlos Rivero ha sorprendido a todos apareciendo junto a Belén Esteban. Desde RTVE han aprovechado para promocionar 'La familia de la tele', el nuevo magacín diario de las tardes de La 1.

En este formato, pensado para reinventar el entretenimiento familiar, saldrán caras conocidas como la de la 'Princesa del pueblo', la de María Patiño, Inés Hernand o Aitor Albizua, entre otros muchos.

Belén Esteban ha asegurado que es del Atlético de Madrid, y no ha dudado en cargar contra el arbitraje: "No me está gustando el árbitro. Estoy sufriendo, pero he venido con 'La familia de la tele' y estamos contentos de estar en RTVE".

Inés Hernand también ha explicado que es del club rojiblanco y que está contenta de estar a pie de césped en un partido tan importante. Además, ha asegurado que ha tenido que explicarle las reglas del fútbol a María Patiño.

La coruñesa ha detallado que se ha "desvirgado" y que por primera vez ha visto un partido de fútbol en directo: "Y lo he hecho con TVE, en el Wanda". Además, Patiño ha añadido que en el programa buscan una afición como la del estadio: "Gente apasionada, volcada y competitiva".

Los presentadores han invitado a Juan Carlos Rivero a asistir al formato y el comentarista ha aceptado la propuesta: "Cuando queráis. Yo encantado. Nos lo vamos a pasar muy bien".