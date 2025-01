Belén Esteban, después de ver ingresada a la hija de Anabel Pantoja: "No me lo podía creer"

España se paralizó hace unos días ante unas noticias tremendamente impactantes: Alma, la hija de Anabel Pantoja de apenas 40 días, tenía que ser ingresada de urgencia en el hospital materno de Gran Canaria. Sin apenas detalles que hayan transpirado sobre la situación, Belén Esteban se trasladó inmediatamente para apoyar a su amiga.

Lógicamente, ante una situación tan crítica como esta Belén Esteban no quiso hacer otra cosa que estar cerca de Anabel Pantoja. Y lo que se encontró la colaboradora de 'Ni que fuéramos' fue un inconmensurable apoyo a Anabel Pantoja y su presente situación, lo que inevitablemente la llevó a emocionarse.

"Me siento superorgullosa, yo no sabía que había tanta gente que quería a mi amiga", contaba una Belén Esteban entre lágrimas. La colaboradora, sin embargo, no quiso indagar demasiado en la situación de cuanto presenció, y simplemente se limitó a mostrar su alegría por saber que Anabel Pantoja se encuentra perfectamente arropada.

En este punto, la situación para con la hija de Anabel Pantoja no ha cambiado demasiado; se conoce que sigue en cuidados intensivos y que así va a seguir hasta nuevo aviso, pero más allá de eso el testimonio de Belén Esteban es de lo poco que se tiene sobre el caso. Sea cual sea la resolución, es reconfortante saber que Anabel Pantoja no debe afrontar este escenario en solitario.