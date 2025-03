Belén Esteban denuncia haber recibido amenazas tras revelar la supuesta infidelidad del exfutbolista Joaquín

Esta semana, las redes sociales se han incendiado luego de que Belén Esteban, afamada presentadora española, hiciese pública la supuesta infidelidad del exfutbolista Joaquín Sánchez a su esposa Susana Saborido. Sin embargo, esta revelación no ha venido sin inconvenientes, ya que la también empresaria ha denunciado que ha recibido amenazas para que se retracte.

A través de su programa 'Ni que fuéramos', Belén Esteban ha señalado que personas familiares con el icono del Betis se han comunicado con ella para que retire sus palabras públicamente. "Yo tengo que decir que de Joaquín y Susana nunca se ha dicho nada, para mí, eran la pareja perfecta. Yo les sigo a ambos y me enteré de la noticia antes de venir aquí. Por eso la di y me dolió darla aunque no los conozca", comentó primeramente.

"Pero no me gusta que me amenacen", añadió, luego explicando que "me escribieron diciéndome que 'tenga cuidado'. Nunca me había pasado". Pese a ello, aclaró que ni Joaquín ni Susana están involucrados en las amenazas: "No diré quién ha sido, pero he hecho lo que tenía que hacer. Entiendo que la gente les quiera, pero trabajo en televisión. Me caen bien. Susana me parece extraordinaria, pero si no lo contaba yo lo iba a contar otra persona".

"Cuando me llegó la información hablé con Valldeperas. Es verdad que me puse nerviosa al explicarlo. Esta noticia da la coz, pero sabía que esto saldría y hoy este tema saldrá en otros programas de televisión con mucha información", sentenció Esteban.