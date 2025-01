Belén Esteban carga contra los políticos por la situación de la vivienda en España: "Sueldos de 1.000 euros cuando..."

Está claro que España no está pasando por la mejor situación económica de todas en la actualidad. Especialmente las personas jóvenes son las que más están sufriendo los altos precios de las viviendas, donde muchos de ellos a duras penas pueden independizarse a partir de los 25 años, y para la mayoría es directamente imposible.

Esto se suma a unos sueldos que no suben a la par que lo hacen los precios de todos, lo que provoca la dura situación económica para muchas familias. No son pocas las celebridades que también han opinado duramente de este tema, y una de las últimas ha sido Belén Esteban, la ex de Jesulín de Ubrique y princesa del pueblo.

En una reciente entrevista, la que fue colaboradora de 'Sálvame' durante muchos años y hasta su cancelación, ha explotado contra los políticos. “¿Es que tú crees que una pareja que tenga 24 o 25 años se puede independizar, según están los precios de la vivienda? Los políticos deberían dejarse de grescas y reproches y atender más al ciudadano" señaló Belén.

La cosa no terminó ahí; inmediatamente después añadió “Y eso significa aparcar la ideología por un momento y ceder en cosas con las que a veces puedes no estar de acuerdo. Vamos a mirar por las personas mayores, por la gente que vive en soledad, por esos sueldos de 1.000 euros cuando el alquiler de una casa te cuesta, como poco, 900... ¿Estamos locos?”.