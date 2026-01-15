Belén Esteban anuncia un parón televisivo y explica los motivos

Han pasado más de 25 años desde que Belén Esteban debutara en la televisión. En todo este tiempo, ha logrado consagrar su figura como una de las colaboradoras estrella de todo programa por el que pasaba. Pero ahora ha confirmado un parón en su carrera.

Belén Esteban, preparada para disfrutar de su vida

Ha sido la propia Belén Esteban quien ha revelado que una vez que finalice su paso por 'Top Chef: Dulces y Famosos', el programa en el que se encuentra participando actualmente, se tomará un año sabático mediante el que dejará de lado toda actividad en la televisión.

La televisiva ha querido dar los motivos por los que ha tomado esta decisión, y no pueden ser más claros: quiere tiempo para sí misma, para disfrutar de su familia y de las cosas que le hacen feliz. Y tiene varios planes ya preparados.

Entre las actividades a las que quiere dar prioridad, Belén ha asegurado que tiene planeado aprender inglés durante su año sabático. Además, quiere ir al gimnasio, ver más películas y, en general, ser capaz de disfrutar de su tiempo libre con una mayor facilidad.

Eso sí, la colaboradora ha querido aclarar por activa y por pasiva que esta despedida no es un adiós definitivo. Si recibiera una propuesta lo suficientemente llamativa, no le importaría modificar sus planes de tomarse un año sabático.

Al fin y al cabo, la colaboradora deja claro que ama lo que hace. No se ha cansado de la televisión ni de lo que ello aporta a su vida, pero ha llegado a un punto en el que desea encontrar un equilibrio más adecuado entre su vida profesional y personal.

Ciertamente, es comprensible que Belén Esteban busque un período con el que pasar más tiempo consigo misma y con aquellos a los que ama. El mundo de la televisión requiere muchas horas de dedicación y eso, inevitablemente, acaba haciendo mella en hasta el más dedicado.

¿Qué te parece esta decisión por parte de Belén Esteban? ¿Esperas que la colaboradora fuera a tomarse un descanso o te coge por sorpresa? Una cosa está clara: muchos la echarán en falta por el tremendo carisma que aporta en todas sus participaciones.