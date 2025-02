Belén Esteban abandona el plató de 'Ni que fuéramos' tras enfadarse con Kiko Matamoros

Belén Esteban y Kiko Matamoros han protagonizado la última emisión de 'Ni que fuéramos'. Los colaboradores se han enzarzado en una tensa discusión. De hecho, la princesa del pueblo ha terminado abandonado el plató del programa. Todo ha comenzado cuando los tertulianos hablaban sobre Anabel Pantoja.

Esteban, visiblemente cansada por la situación de su amiga, ha interrumpido a Kiko Matamoros para entrar en la conversación. Al ser cortado, el televisivo le ha soltado una contestación que ha provocado un gran enfado en Belén. "O sea llevas muerta toda la noche y ahora te despiertas, déjame hablar", decía el periodista.

La de San Blas ha reaccionado con rabia: "Estoy hasta los cojo***, así os lo digo", comenzaba. "Como estoy muerta me piro. No me provoques que empiezo a hablar, estoy harta de aguantarte. Que ya estoy cansada. Que me quiero ir, de verdad", decía mientras se levantaba de su asiento.

Después del enfado, Kiko Matamoros se ha percatado de que su compañera no estaba en las mejores condiciones y salía al balcón para hablar con ella. Mientras, en plató, María Patiño analizaba la situación de sus colaboradores: "Yo creo que Belén está muy nerviosa porque lo que le ha dicho Kiko es como cualquier otro corte. Le ha dicho que lleva muerte toda la noche y Belén ha dicho no puedo más y me voy. Kiko no quiere que la tarde de hoy termine lógicamente así, no se lo merece nadie. Ni para la propia Belén que se va a casa hecha una mierda", explicaba a la audiencia.