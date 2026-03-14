Quién es Begoña Maestre: actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

Pasapalabra lleva más de 25 años en televisión. El concurso de Antena 3 es uno de los programas más vistos de la parrilla. Actualmente, el formato está presentado por Roberto Leal y sigue siendo un éxito de audiencia.

Desde su primera emisión, Pasapalabraes una combinación de cultura y entretenimiento. Por este motivo, cada semana renuevan su rotación de invitados con cuatro famosos. Durante su participación, intentarán sumar la mayor de cantidad de segundos para enfrentarse a la prueba final.

Begoña Maestre (Baracaldo, 1978) es una actriz de teatro, televisión y cine. En los escenarios, la intérprete ha trabajado para numerosas obras como 'Cyrano de Bergerac', 'Mujeres frente al espejo', 'Ana en el trópico', 'Kyrie, el nuevo europeo' o 'Schubert'.

En la gran pantalla, Maestre debutó en el año 2003 con el cortometraje 'Leni'. El proyecto estaba dirigido por Luis García Gómez y Begoña interpretaba el papel principal del mismo.

Begoña Maestre / s

Posteriormente, Maestre rodó su primer largometraje, 'Un año en la luna', bajo la dirección de Antonio Gárate. Después, le siguió la película de 2006 'Alessio', a las órdenes de Gustavo Jiménez.

En su filmografía, Begoña ha participado en obras como 'Cuestión de química' o 'Soy el solitario'. Más tarde, colaboró en la cinta 'Arriya', y su última película ha sido 'La voz dormida', del director Benito Zambrano.

No obstante, la actriz ha saltado a la fama por su trabajo en televisión. De manera episódica, Maestre ha participado en algunas de las series más exitosas de nuestro país, como 'Paco y Eva', 'Hospital Central', 'Compañeros' y 'El comisario'.

En 2006 se incorporó al elenco de 'Amar en tiempos revueltos'. En los últimos años, ha formado parte del reparto de 'Chiringuito de Pepe', 'Mercado Central' y 'La Moderna'.