TELEVISIÓN
Quién es Begoña Maestre: actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra
Roberto Leal cuenta con la presencia de cuatro celebridades hasta la próxima semana
Pasapalabra lleva más de 25 años en televisión. El concurso de Antena 3 es uno de los programas más vistos de la parrilla. Actualmente, el formato está presentado por Roberto Leal y sigue siendo un éxito de audiencia.
Desde su primera emisión, Pasapalabraes una combinación de cultura y entretenimiento. Por este motivo, cada semana renuevan su rotación de invitados con cuatro famosos. Durante su participación, intentarán sumar la mayor de cantidad de segundos para enfrentarse a la prueba final.
Begoña Maestre (Baracaldo, 1978) es una actriz de teatro, televisión y cine. En los escenarios, la intérprete ha trabajado para numerosas obras como 'Cyrano de Bergerac', 'Mujeres frente al espejo', 'Ana en el trópico', 'Kyrie, el nuevo europeo' o 'Schubert'.
En la gran pantalla, Maestre debutó en el año 2003 con el cortometraje 'Leni'. El proyecto estaba dirigido por Luis García Gómez y Begoña interpretaba el papel principal del mismo.
Posteriormente, Maestre rodó su primer largometraje, 'Un año en la luna', bajo la dirección de Antonio Gárate. Después, le siguió la película de 2006 'Alessio', a las órdenes de Gustavo Jiménez.
En su filmografía, Begoña ha participado en obras como 'Cuestión de química' o 'Soy el solitario'. Más tarde, colaboró en la cinta 'Arriya', y su última película ha sido 'La voz dormida', del director Benito Zambrano.
No obstante, la actriz ha saltado a la fama por su trabajo en televisión. De manera episódica, Maestre ha participado en algunas de las series más exitosas de nuestro país, como 'Paco y Eva', 'Hospital Central', 'Compañeros' y 'El comisario'.
En 2006 se incorporó al elenco de 'Amar en tiempos revueltos'. En los últimos años, ha formado parte del reparto de 'Chiringuito de Pepe', 'Mercado Central' y 'La Moderna'.
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