SUCESOS
Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por una agresión en una cafetería y él explota en redes
El periodista acosó a la mujer del presidente del Gobierno en el interior del local, según fuentes de La Moncloa
Nueva polémica protagonizada por el periodista Vito Quiles. En esta ocasión, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, presentó ayer una denuncia ante la policía contra él por un presunto delito de agresión sufrida contra ella al mediodía en el interior de un restaurante, ubicado en Las Rozas, según fuentes de la Moncloa.
Todo ocurrió mientras la mujer de Pedro Sánchez se encontraba en una cafetería junto a un hombre y dos amigos. Sin embargo, cuando intentaban abandonar el establecimiento, el periodista la abordó y le impidió salir a la calle. Por su parte, fuentes de La Moncloa aseguran que Quiles acosó a Gómez y a sus acompañantes en el interior del local.
Después del incidente, el periodista publicó un vídeo editado en X, antes conocido como Twitter, en el que se le ve solo en el momento justo de entrar en el local y otro ya una vez fuera persiguiendo a Gómez, quien en ese momento habla por el móvil y no se dirige en ningún momento a Quiles.
En el vídeo se puede ver cómo las dos acompañantes de la esposa de Sánchez intentan de todas las maneras posibles que deje de filmar, y una le agarra por detrás a Quiles, diciéndole "quita esa mierda", a lo que Quiles contestó: “¡No me pegues!”. Además, empezó a llamar a la policía.
Al final de la grabación, el periodista confirmó que Begoña Gómez se había marchado del lugar. Una de las imágenes más virales que están dando la vuelta al mundo es aquella en la que se le puede ver sobre una mesa de la terraza, a gatas, mientras una de las acompañantes de Gómez lo sujeta por el pie.
No obstante, por ahora, no se han publicado ni imágenes ni vídeos de lo que pasó en el interior del establecimiento.
Vito Quiles se enteró de que había sido denunciado a través de la red social de Elon Musk, donde compartió una advertencia: "Quieren hacerte creer lo contrario a lo que ven tus propios ojos".
Por ello, quiso dejar claro que "no he agredido a Begoña, ni a ningún entrevistado jamás. Yo no soy violento, soy la víctima de su violencia siempre". Por último, expresó que "son fanáticos, intoxicado de sectarismo y odio. España ya no les cree".
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