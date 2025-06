Becky G sorprende a Broncano con las preguntas sobre el sexo: "Natti Natsaha vino y salió embarazada..."

‘La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

La invitada especial de esta noche ha sido Becky G. La artista californiana ha acudido al programa de Broncano para presentar su nueva canción junto a Manuel Turizo, "Qué Haces". Nada más entrar al plató, ha sorprendido al presentador proponiéndole iniciar el programa con las preguntas clásicas sobre relaciones sexuales y dinero.

Sana como una manzana

"Voy a empezar respondiendo las preguntas clásicas", le dijo la intérprete al presentador, para su sorpresa," dándole la vuelta" a "La Revuelta". Sin embargo, la artista no se quiso mojar del todo, aunque afirma que está bien. “Sobre mis relaciones sexuales, todo muy bien. El sexo es parte de la salud y estoy sana como una manzana”, respondía en relación a sus relaciones sexuales en los últimso 30 días. Acerca del dinero en el banco, la artista ha confesado que se siente “más rica que nunca”.

Tras ello, Becky ha explicado el motivo por el que no ha dado un dato concreto: “Hace unos meses tuviste a mi amiga Natti Natasha y salió embarazada entonces…”, detallaba la invitada entre risas. También ha bromeado sobre su 'amistad': "He dicho antes que yo te considero mi amiga", le contaba. "Yo no", le contestaba ella, en clave humor. "A ver quizá amiga, amiga, no. Nivel 2 podemos decir", seguía la broma el presentador antes de dar paso a la entrevista.