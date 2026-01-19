FAMOSOS
Beckham bloqueó a sus padres y les exigió hablar solo por abogados: "Me pareció una falta de respeto"
El hijo de David Beckham sigue envuelto en un conflicto legal por un asunto de salud mental
La relación de Brooklyn Beckham con sus padres, David Beckham y Victoria Peltz, atraviesa uno de sus momentos más delicados, con un distanciamiento profundo entre ellos y una nueva dinámica en la que solo se pone en contacto con sus padres a través de sus abogados.
Durante años, David y Victoria Beckham proyectaron la imagen de una familia muy unida. Sin embargo, desde la boda de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz en 2022, la relación familiar empezó a deteriorarse lentamente hasta llegar, a comienzos de 2026, a una situación muy grave.
Una relación deteriorada
El punto de ruptura fue la barrera legal. Brooklyn, el hijo mayor, decidió imponer una comunicación con sus padres exclusivamente a través de abogados. Lo hizo, según afirma su entorno, para proteger su salud mental. Sentía que sus padres no respetaban su deseo de privacidad y quería resolver el conflicto en privado, no en los medios.
Un detonante clave fue algo aparentemente absurdo. Victoria Beckham dio “me gusta” a un vídeo de Brooklyn cocinando. Brooklyn y Nicola, inicialmente, habían pedido no ser mencionados ni expuestos públicamente. Él interpretó ese gesto como "una nueva falta de respeto" y como consecuencia, Brooklyn bloqueó a David y Victoria en Instagram.
También bloqueó a sus hermanos, incluido Cruz, que expresó públicamente su sorpresa. Los padres se despertaron bloqueados, sin aviso previo. El bloqueo en redes sociales convirtió el conflicto privado en algo visible para todo el mundo.
Versiones enfrentadas
Aquí el problema se complica porque cada bando cuenta una historia distinta. Según David y Victoria "aseguran haber intentado reunirse muchas veces". Dicen que Brooklyn y Nicola siempre han estado invitados a eventos familiares e insisten en que la relación no está rota definitivamente.
Sin embargo, la versión del entorno de Nicola y Brooklyn, es que niegan que haya habido esfuerzos reales de reconciliación y afirman que Nicola no ha recibido contacto directo de los padres en casi un año. Consideran que los Beckham distorsionan la realidad públicamente.
El papel de Nicola Peltz
Nicola, la mujer de Brooklyn, es una figura muy controvertida en este conflicto. En el entorno Beckham se la ve como la persona que controla la ruptura. Algunos llegan a decir que Brooklyn es “el rehén” de la situación. Se la acusa de querer vengarse o de alimentar el conflicto
La pareja incluso contrató a un gestor de crisis de Hollywood, lo que muestra hasta qué punto el problema es serio y mediático. Actualmente, Brooklyn vive su vida lejos de la familia, centrado en sus proyectos. Por parte de David y Victoria, evitan mencionarlo directamente, aunque publican mensajes genéricos de amor. Por ahora, hay reconciliación a la vista, pero los padres mantienen la esperanza.
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
- Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
- Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
- La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
- Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: 'Un 70% de lo que fue el Gloria
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos
- Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados