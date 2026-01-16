Becas Fundación Carolina 2026-2027: plazos, número de ayudas y quién puede solicitarlas

¿Eres de un país iberoamericano y estás interesado en cursar estudios de posgrado, doctorado, estancias cortas o un programa de movilidad en España durante el próximo curso? La Fundación Carolina ha abierto su convocatoria de becas para el curso académico 2026/27 con una oferta total de 736 ayudas dirigidas a estudiantes universitarios. Y la demanda es elevada.

La convocatoria, que se encuentra activa desde el 12 de enero, se enmarca dentro de las denominadas Becas de la Cooperación Española, un programa impulsado conjuntamente por la Fundación Carolina y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyo objetivo es fortalecer la formación académica y la cooperación educativa entre España y los países de Iberoamérica.

Entre los aspectos más destacados de esta edición se encuentran la continuidad en el número de becas, el refuerzo del apoyo a la investigación y la consolidación del programa de movilidad bidireccional de estancias con el CSIC.

Además, la Fundación Carolina vuelve a poner el foco en la promoción de mujeres en áreas STEM, una de las líneas estratégicas prioritarias en esta convocatoria.

Asimismo, se mantiene el programa de becas dirigido a personas defensoras de derechos humanos, una iniciativa puesta en marcha en 2025 en colaboración con la AECID y que cobra una enorme relevancia en el contexto internacional actual.

Plazos para solicitar las becas Fundación Carolina 2026/27

Las solicitudes para becas de posgrado y estudios institucionales se pueden presentar del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, excepto el programa de la Escuela Complutense de Verano, cuyo plazo finaliza el 18 de febrero. Además, las becas de doctorado, estancias cortas y movilidad permanecerán abiertas hasta el próximo 9 de abril de 2026.

Si eres una de las personas que están interesadas en este programa, puedes consultar toda la información detalladas sobre requisitos, programas y procesos de solicitud en la página web oficial de la Fundación Carolina.