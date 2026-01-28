Esta beca oficial para estudiar un máster en EE.UU. da más de 2.600€ al mes y solo quedan dos semanas para pedirla

Completar unos estudios requiere de un desembolso económico importante. Si lo que quieres es llevar a cabo un máster, el coste es todavía mayor, y si buscas hacerlo en un país como EE.UU. los números se disparan. Por ello, becas como la que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades son clave.

Todas las coberturas que ofrece la beca para estudiar en EE.UU.

En total, el Ministerio ha puesto a disposición de los interesados 12 becas Fulbright para completar el estudio de un máster en los Estados Unidos de América. La beca garantiza el estudio durante este próximo curso, que abarca el emplazamiento de 2026-2027.

La beca en cuestión se destaca por ofrecer una manutención de 2.670 euros al mes durante un tiempo límite de 24 meses. Además, también ofrece 20.000 euros para cubrir costes de matrículas y tasas; esta cantidad se ve ingresada directamente en la universidad seleccionada.

Otros gastos adicionales que se cubren mediante la beca son 1.500 euros en materia de viaje de ida y vuelta, aplicable una sola vez, y también cobertura de asistencia sanitaria y seguro de accidentes durante la estancia. Considerando que en EE.UU. la sanidad es mayormente privada, esta cobertura es genuinamente importante.

Requisitos que debes cumplir para pedir acceso a la beca

Pero, ¿qué requisitos son necesarios para poder acceder a la beca? Para comenzar, es necesario tener la nacionalidad española (sin la doble estadounidense). Además, los estudios deben haber sido completados después del 1 de enero de 2020, algo que se debe demostrar con la presentación de por lo menos 240 créditos.

De igual forma, se hace necesario que la nota media de la carrera sea como mínimo de 7 sobre 10. Y en última instancia también es obligatorio haber solicitado acceso a un máster de los Estados Unidos y cumplir con los pertinentes requisitos de acceso, incluyendo una necesaria acreditación de inglés.

Para finalizar, hay que tener en cuenta que el plazo de solicitud de la beca finaliza durante el 16 de febrero de 2026, por lo que solo quedan dos semanas de límite por delante en este punto. Asimismo, aquellos que busquen acceder a la beca deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Y tú, ¿estás interesado en esta beca para estudiar en Estados Unidos? Considerando el coste de todo ello, está claro que es una oportunidad única que puede abrirte muchas puertas en un futuro. Lo peor que puede ocurrir es que te rechacen, y a cambio tienes muchísimo a ganar.