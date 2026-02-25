Fin a las bebidas energéticas entre los menores: El Gobierno limita su venta a personas +18 con DNI

Las bebidas energéticas tienen un fuerte componente adictivo que las convierte, juntamente con las grandes cantidades de azúcar que llevan algunas de ellas, en un peligro potencial para la salud y, en especial, del sector más joven de la población.

Por eso, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para limitar el consumo entre los menores de 16 años, según reveló Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, este miércoles. Además, la restricción se ampliará a los menores de 18 años cuando las bebidas superen los 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros.

Un niño ante varias bebidas energéticas. / REDACCIÓN

Alteración del sueño y problemas del corazón

De esta manera, se equiparan este tipo de bebidas a las alcohólicas, una medida inaudita en el general del Estado, pero que en Galicia o Asturias ya se anunció de cara a este 2026. Se trata de un producto alimentario que en exceso puede conllevar problemas con el sueño, además de cambios conductuales y trastornos cardiovasculares.

El anuncio llega después de la puesta en marcha de la prohibición de estas bebidas en los entornos escolares que se integraba en el programa de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que se aprobó vía Real Decreto el pasado mes de abril de 2025.

Niños en comedores escolares / / JUNTA DE EXTREMADURA

El objetivo era el de regular los menús de los comedores escolares para garantizar que todos los centros educativos ofrezcan comidas saludables y sostenibles, incluyendo cinco comidas nutritivas a la semana, mayor presencia de frutas y verduras frescas, y la eliminación de bebidas azucaradas y bollería industrial.

Gran aceptación entre los adultos

En definitiva el Ejecutivo quiere alejar a los menores de las comidas ultraprocesadas y concienciar de la importancia de una alimentación centrada en los productos naturales y la medida llega con un gran grado de aceptación entre la población adulta, sobre todo entre los 18 y los 35 años, con el 88,3% a favor.

Combinar bebidas energéticas con alcohol aumenta los factores de riesgo. / AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Archivo.

Según publicaba la AESAN, el consumo de este tipo de bebidas alcanzaba el 25% entre la población, a razón de dos por semana, siendo la mitad de estos consumidores diarios y el 47% lo hace junto con alcohol, aumentando los factores de riesgo.

Junto con esta limitación, el Gobierno anunció su intención de poner freno a la publicidad de bebidas energéticas y otros productos poco saludables dirigidas a menores de edad, otra medida con gran aceptación entre el general de la ciudadanía al encontrarse una media de 11 anuncios diarios en la televisión de media.