Por qué beber un vaso de leche al día puede mejorar tu salud gastrointestinal

La leche es una de las bebidas más consumidas en España. Todos conocemos de sobra sus principales beneficios: es una fuente importantísima de calcio que cuida nuestra salud ósea. Ahora bien, ¿sabías que también puede ser útil para reducir el riesgo de cáncer colorrectal?

En efecto, existen estudios que demuestran que beber un vaso de leche al día puede reducir hasta en un 17% la posibilidad de sufrir este tipo de cáncer, uno de los más extendidos en todo el mundo. Un gesto importantísimo para cuidar nuestra salud gastrointestinal que nuestro yo del futuro agradecerá.

La relación de esta bebida con el cáncer colonrrectal es muy simple: existe una relación entre el aumento del calcio en la dieta (a través de la leche en este caso) con una disminución del riesgo de cáncer de colon.

Si bien no es un alimento milagroso (hablamos de posibilidades y estadística), tanto la leche como el yogur son alimentos que pueden influir de forma muy positiva en la salud gastrointestinal.

Un estudio que ha investigado los efectos de más de 100 alimentos de medio millón de mujeres en Reino Unido lo deja claro: tenemos que beber al menos un vaso de leche al día para disfrutar de estos beneficios.

El calcio, siempre en una cantidad ajustada

Como decimos, esto no quiere decir que bebiendo ese vaso de leche al día no vayas a sufrir cáncer colorrectal: se trata de una enfermedad con muchos factores que influyen en ella. Además, si aumentamos las cantidades de calcio que consumimos, tenemos que estar protegidos por nuestro equipo médico a través de anális de sangre que confirmen que no estamos ingiriendo un exceso.

El exceso de calcio en el organismo puede causar problemas como náuseas, vómitos, estreñimiento, aumento de la sed y necesidad de miccionar con más frecuencia. En casos graves, piedras en el riñón, problemas cardíacos y coma.