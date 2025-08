¿Beber agua durante las comidas no es saludable? Esta experta avisa del riesgo

Es algo totalmente habitual: solemos comer con un vaso de agua (u otra bebida) al lado de forma completamente natural, pero una experta en microbiota y salud ha alertado sobre los posibles riesgos de esta práctica, que puede llegar a frenar la digestión.

Se trata de Marta León, médica conocida en redes sociales como 'foodgreenmood', quien ha hablado sobre el tema en el podcast 'Tienesentidopodcast'. En él, no comenta que beber agua mientras comemos sea malo, pero sí afirma sobre los posibles problemas de hacerlo en exceso.

El problema es beber demasiada agua

Marta León advierte que beber demasiada agua durante la comida puede frenar la digestión, ya que diluye los jugos gástricos y reduce la acidez necesaria para descomponer correctamente los alimentos. Esa baja acidez, llamada hipoclorhidria, hace que las digestiones sean más lentas.

Tener una digestión lenta hace que sea menos eficiente, y también puede generar molestias como hinchazón, gases y malestar digestivo. Además, destaca la importancia del orden en que se consume la comida y líquidos para activar correctamente la microbiota intestinal.

Teniendo esto en cuenta, la experta recomienda prestar atención a la cantidad y el momento de la hidratación durante las comidas, priorizando “primero lo que activa, después lo que acompaña” para evitar inflamaciones y mejorar la conexión con el cuerpo.

Así que beber agua durante las comidas no es malo en sí mismo, pero sí que puede derivar en estos problemas si lo hacemos en exceso, entorpeciendo la digestión natural y causando posibles molestias. Además, es mejor ingerir primero el alimento y después el agua.

Esta idea va en contra de la creencia, algo generalizada, de que beber mucha agua mientras se come es siempre beneficioso. No se trata de no beber durante las comidas, sino de hacerlo en menor cantidad y en el orden correcto, siempre según lo comentado por esta experta.