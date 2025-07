Beatriz Rico arremete con fuerza contra Isabel Rábago y los "bulos" que suelta

Isabel Rábago la ha vuelto a liar, esta vez en referencia al cumpleaños de Lamine Yamal y a la contratación de artistas con acondroplasia. La colaboradora de 'Espejo Público' explicó en el programa matinal que "la ley no prohíbe" que una persona contrate para una fiesta privada a personas con acondroplasia (enanismo), algo que le ha rebatido la actriz Beatriz Rico.

La intérprete no ha dudado en criticar a la periodista, acusándola de difundir públicamente "bulos infames acordes con su ideología" puesto que la ley prohíbe desde hace dos años que este tipo de situaciones se produzcan.

"No permite comentarios en sus publicaciones para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero), así que no queda otra que citarla", escribió Beatriz Rico en su perfil de X, citando el vídeo que la propia Isabel Rábago había compartido acerca de su intervención en 'Espejo Público'.

Y los ataques y críticas de Beatriz Rico no terminaron aquí: "personas que les encanta ver cómo los toros se desangran, cómo se 'animan' fiestas con personas con discapacidad y que dicen que matar niños en Gaza es 'autodefensa' y no se conmueven viendo sus cadáveres saltar por los aires. Cosas extrañísimas. Y suelen ser los mismos".

Algunos usuarios han puesto en duda las palabras de Beatriz, como @DanielGamezPer, quien apuntó: "entiendo que lo prohibido es hacer un espectáculo para reírse del sujeto. ¿Se dio la situación en la fiesta? No es lo mismo reirte de alguien, que reirte con alguien...".

A este comentario, Beatriz Rico no dudó en responder: "no. Está prohibido contratarlos para formar parte del espectáculo en la fiesta. No creo que se les haya contratado como seguridad o chóferes. Si hay denuncias (entre ellas de una asociación de personas con discapacidad) entiendo que saben de lo que hablan".