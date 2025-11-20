¿Es posible ser “verde” y ahorrar costes? La clave del certificado de sostenibilidad (CAE)

El actual contexto de crisis climática ha transformado la gestión empresarial de arriba abajo. Las organizaciones internacionales, lideradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), han dejado de lado las recomendaciones suaves para exigir una acción inmediata y verificable en todos los sectores. En este panorama, la transparencia se ha convertido en el valor primordial. Por eso, para luchar contra el temido greenwashing, es imprescindible que toda declaración de sostenibilidad esté respaldada por pruebas sólidas y completamente verificables.

Adaptarse a este nuevo escenario ya no es, por tanto, una mera cuestión de imagen o reputación corporativa, sino un requisito indispensable para garantizar la competitividad a largo plazo, el acceso a las principales fuentes de financiación y, sobre todo, el estricto cumplimiento legal. En este ambiente de creciente regulación, donde el marco europeo y nacional se está endureciendo, una certificación de sostenibilidad de venues y de eventos se erige como un requisito estratégico indispensable en estos sectores.

¿Qué te aporta una certificación de sostenibilidad?

Obtener una certificación de sostenibilidad permite a las empresas demostrar con hechos, no solo con promesas, su compromiso real con la responsabilidad ambiental, social y económica. Esta acreditación no es solo un sello, sino la prueba fehaciente de que un espacio gestiona eficientemente sus recursos, reduce activamente su impacto ambiental y promueve buenas prácticas, asegurando que el negocio está perfectamente alineado con las exigencias normativas, tanto actuales como futuras.

En esencia, certificarse es el paso crítico para realizar la transición del discurso a la acción y garantizar la confianza y credibilidad ante clientes, marcas, partners e instituciones que cada vez demandan más evidencias. Además, a nivel nacional, los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), vigentes desde 2023, ya ofrecen la posibilidad de obtener un beneficio económico directo al demostrar la eficiencia energética de la compañía

B Greenly ertifica eventos y espacios en todo el mundo utilizando una metodología que prioriza la sostenibilidad / Cedida

Una visión totalmente estratégica

En este crucial viaje de la intención a la acción resulta fundamental contar con un aliado experto. B Greenly se posiciona como una empresa clave que acompaña a los eventos y venues a obtener su certificación de sostenibilidad con una rigurosidad técnica innegociable y una visión totalmente estratégica. Su propuesta de valor se basa en un enfoque que combina el análisis cuantitativo y cualitativo, asegurando no solo la obtención exitosa de la certificación con todas las garantías, sino también la mejora interna y continua de la gestión sostenible en todos sus procesos.

Su metodología se estructura en cinco fases cruciales para asegurar el éxito:

Diagnóstico inicial, para un análisis exhaustivo de las operaciones.

para un análisis exhaustivo de las operaciones. Plan de mejora personalizado adaptado al tipo de negocio y su nivel de madurez.

adaptado al tipo de negocio y su nivel de madurez. Acompañamiento técnico durante la implementación de las medidas definidas.

durante la implementación de las medidas definidas. Evaluación y certificación independiente avalada por criterios internacionales.

independiente avalada por criterios internacionales. Comunicación y visibilidad del logro, reforzando la reputación del venue o evento ante su público y colaboradores.

Certificarse es, en definitiva, el paso decisivo para que el greenwashing no sea un problema, y que tu evento o venue se organice como un espacio o acto sostenible y de calidad medioambiental. B Greenly ofrece las herramientas necesarias para que los negocios conviertan la sostenibilidad en un pilar fundamental de su identidad, ayudando a ralentizar el cambio climático y a favorecer al medio ambiente, con el consiguiente incremento reputacional y éxito comercial.