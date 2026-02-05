El batido para vivir más años: Mark Hyman, médico, revela sus 8 ingredientes clave

Todo el mundo quiere vivir más y mejor. Al fin y al cabo solo se vive una vez, así que más vale aprovechar cada momento que tenemos por delante. Y para asegurarse de que podemos cumplir algo así, Mark Hyman ha revelado cuál es su 'batido de la longevidad'.

El batido de Mark Hyman que se ha popularizado en redes sociales

Hyman es un médico especializado en medicina funcional, reconocido a nivel mundial por sus conocimientos sobre salud. Ahora, ha revelado a través de sus redes sociales que cada mañana consume un batido de elaboración propia con ingredientes muy específicos.

Este 'smoothie' contiene lo siguiente: Proteína en polvo (vegetal o de suero), arándanos (frescos o congelados), semillas de chía o lino, espinacas o kale, mantequilla de almendras o frutos secos, leche vegetal, canela y como elemento opcional pero recomendado, colágeno.

La combinación de todos estos ingredientes en un solo batido da como resultado un smoothie nutritivo, el cual está repleto de ingredientes que aportan mucha energía, favorecen la recuperación del cuerpo y en general suman mucho a nuestra salud.

Una explicación algo más detallada acerca de por qué Hyman consume este batido es que sus ingredientes son ricos en proteínas, antioxidantes y grasas saludables. Esto supone que el cuerpo tiene más fácil mantener el músculo a la par que se minimiza la inflamación del mismo (y sin azúcares añadidos de ninguna clase).

Hay que decir que el batido se ha convertido ya todo un éxito entre aquellos que promueven tendencias de vida sana. Eso sí, el médico ha querido dejar claro que hay mucho más allá de un smoothie para promover la salud en nuestro cuerpo.

Mark Hyman habla también de otros aspectos como llevar a cabo ejercicio de manera regular, saber gestionar el estrés del día a día y valerse de una alimentación equilibrada. Es decir, el smoothie es solo una parte del total que supone vivir una vida sana.

¿Qué te parece el batido que recomienda Mark Hyman? Desde luego que no solo parece sano sino también muy saciante. Así que si buscas una alternativa mediante la que empezar las mañanas con fuerza, esta parece ser una a tener en cuenta.