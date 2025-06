Van Basten explota ante la UEFA tras el PSG-Inter: "Esto es una basura"

El PSG se coronó en Múnich. El conjunto parisino, entrenado por Luis Enrique, logró levantar su primera UEFA Champions League, la segunda del asturiano en su cuenta particular. En Múnich, la UEFA preparó un espectáculo de luces como es habitual en este tipo de partidos. Fue todo un espectáculo, almenos sobre el césped. Fuera, no todo fue luz y color en Múnich.

La UEFA organizó una actuación de la mano de Linkin Park, que regresó con Emily Armstrong como vocalista. Una 'auténtica fiesta' para la afición, aunque para Marco van Basten, fue un despropósito.

Pese a que decenas de miles de aficionados que llenaban Allianz Arena se dejaron la garganta, los jugadores permanecieron estáticos varios minutos sobre el terreno de juego, lo que ha levantado la polémica varios días tras la final.

"La UEFA no puede hacer esto antes de un partido"

El ex delantero de Milan habló durante la retransmisión en los micrófonos de 'Ziggo Sports', un canal de televisión neerlandés. Afirmó que este tipo de 'shows' distraen a los jugadores y les resta seriedad antes de un partido de este calibre.

"Los chicos se están preparando para el partido más importante de sus vidas. La UEFA ha copiado el ejemplo de la FIFA. Es ridículo que distraigan a los jugadores de esa manera. Me parece una completa idiotez", dijo, destacando que “la actuación de Linkin Park fue basura, una absoluta basura” y que “es una vergüenza que la UEFA lo permita”, decía.

Van der Vaart también se sube al barco

Van Basten no fue el único que se quejó del formato previo a la final. Van der Vaart, compatriota en la selección neerlandesa, fue rotundo, en la línea de Van Basten. "Haces tu calentamiento, te preparas y luego tienes que entrar a las ocho y media. Después no haces nada durante media hora por esta actuación”, afirmaba.

En el fútbol moderno, cada vez vemos más situaciones parecidas, en las que los espectáculos predominan antes de los partidos. En el Mundial de Qatar, otro gran evento, hubo incluso varios artistas que participaron en las ceremonias de inauguración y clausura, así como en la canción oficial. Entre ellos, Jung Kook de BTS, Trinidad Cardona, Davido y Aisha con la canción "Hayya Hayya (Better Together)", Ozuna y Gims con "Arhbo", Nora Fatehi, Manal, Rahma Riad, Balqees y RedOne con "Light The Sky", y Lali Espósito cantando el himno nacional argentino en la final.