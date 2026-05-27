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Van Basten estuvo a punto de ser secuestrado cuando jugaba en el Milan: "Me lo confesó el delincuente, pero se tiró atrás por un motivo de peso"
El exdelincuente Giampalo Manca reveló el motivo por el que el secuestrador finalmente no lo hizo
Marco van Basten, conocido como 'El Cisne de Utrecht', marcó un antes y un después en el mundo del fútbol. El delantero holandés vivió una etapa dorada en el Milan entre 1987 y 1993, donde logró un total de 15 títulos y marcando 125 goles, lo que le convirtió en el sexto máximo goleador histórico del club.
El futbolista era una de las joyas de la corona y estaba en el punto de mira mediático, especialmente por sus actuaciones sobre los terrenos de juego.
Sin embargo, Renato Vallanzasca, uno de los delincuentes más populares de Italia, planeó secuestrar al delantero neerlandés cuando defendía la camiseta del Milan, según contó Giampaolo Manco, otro exdelincuente, en una entrevista con el periódico 'Corriere della Sera'.
Manca, que era el compañero de prisión de Vallanzasca, aseguró que le reveló con pelos y señales el plan durante su reclusión. Empezó diciendo al medio italiano que "nos llevábamos bien, porque él, al igual que yo, era aficionado del Milan".
Por otro lado, desveló: "Me confesó que había preparado un plan para secuestrar a Marco van Basten", con el objetivo principal de "pedir un rescate".
Estuvieron durante muchos meses siguiendo sus pasos para ver qué tipo de planes realizaba cada día, pero al final desistieron. "Se tiró atrás por un motivo de peso", reconoció.
El principal problema es que "no quería hacerle un favor al Inter de Milán", debido a que un secuestro habría afectado gravemente al equipo. El secuestrador era un fiel hincha del Milan, por lo que decidió no perjudicar al conjunto italiano.
Vallanzasca no era un delincuente cualquiera. Según explicó 'De Telegraaf', el secuestrador "era conocido como un criminal despiadado, culpable de innumerables atracos a mano armada, asesinatos y secuestros. En total, fue condenado a cuatro cadenas perpetuas y 295 años de prisión. Pasó 52 años en la cárcel".
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