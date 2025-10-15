"Basta ya de odio": La música se une para defender a Valeria Castro tras su actuación en OT

Valeria Castro sigue siendo tendencia días después de su actuación en la Gala 4 de 'Operación Triunfo 2025', donde interpretó junto a su compañero y amigo Dani Fernández su tema '¿Y si lo hacemos?'. Aunque algunos elogiaron la sensibilidad de la actuación, la cantante canaria fue muy criticada por un presunto "fallo vocal" que pocos han pasado por alto.

Algunos mensajes en redes sociales llegaron a compararla de forma muy ofensiva: "¿por qué canta como si tuviera un polvorón en la boca?" o "eres la primera persona en cantar en indio en OT". Críticas desmedidas ante las cuales Valeria Castro ha guardado silencio.

Quienes no callaron fueron algunos amigos y compañeros de profesión. Dani Fernández, con quien compartió escenario, publicó un mensaje muy contundente: "los artistas somos más que una nota o un momento televisivo. Juzgar así es perverso. Valeria, tu talento y sensibilidad son indiscutibles. Siempre estaré a tu lado".

También comentó la actuación Viva Suecia, una de las bandas de música más importantes en estos momentos: "compartimos estudio y escenario con Valeria y no solo te aplaca con su voz, sino con su presencia. Os deberíais lavar la boca con lejía antes de faltarle al respeto".

El ex concursante de OT, Roi Méndez, también apoyó a la cantante: "estamos tan acostumbrados al autotune que cualquier cosa natural os choca. Valeria es de las más talentosas del país".

Por otro lado, muchos fans han compartido vídeos de Valeria y Dani Fernández cantando la misma canción en directo, en otros eventos, y podemos comprobar cómo la voz de ambos suena mucho más limpia. ¿Habrá sido todo culpa de un fallo técnico? ¿O Valeria no se encontraba en perfectas condiciones de salud?