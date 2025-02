Barei explica su agridulce experiencia en su paso por Eurovisión

Eurovisión está estos días en boca de todos por razones obvias; ha tenido lugar el Benidorm Fest donde se ha elegido al artista que representará a España el próximo mes de mayo. La escogida ha sido Melody, con su tema "Esa diva", que sonará el 17 de mayo en Basilea.

Aprovechando todo este movimiento en redes sociales de Eurovisión, muchos detalles sobre el festival, anécdotas y demás están saliendo a la luz. Es por ello que Barei, cantante que defendió a España en el año 2016 con su canción "Say, Say", declaró recientemente cómo fue su experiencia en su paso por el festival hace nueve años.

“Para mí ha sido precioso, ha sido muy bonito a nivel profesional y personal, muy duro también. Lo que recuerdo es todo con agradecimiento, se me expande el corazón cuando hablo de Eurovisión” aseguró en una entrevista.

Sin embargo, no todo fue tan bonito. Continuó añadiendo que, aunque fue algo bonito y le vino bien, “para mí y para Universal fue un desembolso. En ningún momento he ganado nada de Eurovisión. He podido ganar repercusión y que luego eso me llevara a otras cosas, pero, en sí, el Festival a mí no me ha dado ni un euro. Yo sigo debiendo todavía dinero a Universal. No he cobrado ningún euro. De la sociedad general de autores, sí, como autora, pero de royalties, de las ventas y demás, nada”.