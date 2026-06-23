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Barcelona es la segunda ciudad de España con más gimnasios y mueve 476 millones de euros: los Juegos Olímpicos de 1992 fueron un punto de inflexión

Barcelona consolida su legado deportivo con casi mil gimnasios en la ciudad y genera casi 500 millones de euros anuales.

La ciudad de Barcelona vista desde arriba

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Álex Pareja

Álex Pareja

Barcelona se ha convertido en una de las grandes capitales del fitness en España. La ciudad roza ya los 1.000 gimnasios y genera un impacto económico de 476 millones de euros al año, una cifra que refleja hasta qué punto el deporte y el bienestar se han integrado en la vida actual.

Un sector en pleno crecimiento

El auge de los gimnasios en Barcelona no es casualidad. La ciudad ha sabido aprovechar una combinación de hábitos de vida saludables, alta densidad de población y una oferta deportiva cada vez más variada. Eso ha hecho que el sector crezca de forma sostenida y que el número de centros siga aumentando año tras año.

Uno de los momentos clave para entender esta expansión fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Aquel evento supuso una transformación urbana y también deportiva, porque dejó infraestructuras, cambió la relación de la ciudad con el deporte y consolidó una cultura más activa entre los ciudadanos.

Archivo - Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

Archivo - Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 / Archivo

Desde entonces, la práctica deportiva ganó peso y el gimnasio pasó a formar parte de la rutina de muchos vecinos. Y Barcelona no solo destaca por el número de gimnasios, sino también por la variedad de perfiles que los utilizan. Desde jóvenes que buscan rendimiento físico hasta personas mayores que priorizan salud y movilidad, el entrenamiento se ha normalizado como una parte más del estilo de vida.

El impacto económico

Mover 476 millones de euros al año sitúa al sector del gimnasio como una actividad relevante dentro de la economía local. No se trata solo de cuotas mensuales: alrededor de este mercado se mueven empleos, servicios complementarios, equipamiento deportivo y actividades de nutrición o entrenamiento personal.

En conjunto, el fitness ya no es una moda pasajera, sino una industria consolidada. La capital catalana reúne varios factores que favorecen este liderazgo: tradición deportiva, infraestructura, cultura de salud y una población que ha sabido incorproar el ejercicio a su día a día.

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Todo ello ha hecho que Barcelona se sitúe como la segunda ciudad de España con más gimnasios y como uno de los grandes hitos del fitness nacional e internacional.

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