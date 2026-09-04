Barcelona rompe un récord histórico de calor durante este viernes de setiembre

La calor está pegando fuerte y este mes de setiembre ha empezado de una forma inédita. El Observatorio Fabra ha anotado este viernes una máxima de 34,1 ºC, un dato extraordinario para esta época del año y que sitúa el valor como el más elevado registrado en un mes de septiembre desde principios del siglo XX.

El nuevo registro llega sólo unas 48 horas después de que la estación meteorológica barcelonesa alcanzara otra marca destacada, con 33,6 ºC. Esa temperatura ya había superado los valores habituales para estas fechas, pero el episodio de calor ha seguido intensificándose y ha permitido establecer un nuevo máximo.

No pasaba desde 1983

La diferencia respecto al récord anterior es especialmente significativa. La temperatura alcanzada este viernes queda más de un grado por encima del registro que se mantenía como referencia desde 1983. Esto evidencia la magnitud excepcional del episodio que está afectando a Barcelona.

Las temperaturas elevadas llegan después de un verano especialmente caluroso a la ciudad y al conjunto de Catalunya. Los datos meteorológicos de los últimos meses han confirmado un comportamiento térmico extraordinario, con varios episodios de calor intenso y registros que han quedado claramente por encima de los valores habituales.

Aunque el verano meteorológico ya finalizó a finales de agosto, las altas temperaturas siguen teniendo un fuerte protagonismo en los primeros días de septiembre. El cambio de mes, por tanto, no ha comportado una bajada significativa de los termómetros y el ambiente sigue siendo más propio de un período plenamente estival.

Noticias relacionadas

En Europa, está sucediendo lo mismo. Hay ciudades con 35 y 40 grados, unas temperaturas que hacía años que no se veían.