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SOCIEDAD

Barcelona se rinde ante Bad Bunny: horarios del concierto, cómo llegar y todo lo que hay que saber para vivir la velada más épica del verano

El artista cantará en el Estadi Olímpic el 22 y 23 de mayo

Bad Bunny en concierto

Bad Bunny en concierto

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Este fin de semana llegan las dos grandes fechas en las que Bad Bunny pondrá patas arriba la ciudad de Barcelona gracias a su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOTos World Tour, al que acudirán decenas de miles de personas.

Teniendo en cuenta que será un evento con grandes aglomeraciones de gente, es importante conocer todos los detalles sobre el transporte de Barcelona y cómo acceder al Estadi Olímpic a tiempo para no tener problemas de acceso.

Empezando por la primera parte, hay que tener en cuenta que se puede acceder al estadio a través de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades que tengas y la ubicación en la que te encuentres:

  • En metro, puedes bajar en Espaa, a la que se llega desde las Líneas 1 y 3
  • En autobús, puedes llegar con las líneas 13,44 y 150

No obstante, la mejor opción para evitar grandes masas de gente es la de ir andando desde la Plaza EspaÑa. Eso sí, prepárate para un recorrido con grandes secciones de escaleras, aunque en algunos tramos sean mecánicas.

Ahora bien; hay que tener en cuenta que, pese a que el concierto empiece a las 20:00 de la tarde (tanto el 22 como el 23 de mayo) es ideal que acudas al Estadí Olímpic unas cuantas horas antes.

Sobre todo, si posees entradas para asistir al evento en pista de cara a no tener que utilizar prismáticos para ver al artista por quedar en las últimas filas de la sección. De hecho, habrá quien haya acampado a la entrada del estadio para asegurarse un lugar cerca del escenario.

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Con todo esto en mente, podrás asistir sin problemas a la que promete ser la velada de música más épica de todo el verano en la ciudad de Barcelona. No todos los días se puede ver a un artista de la talla de Bad Bunny en directo, por lo que este fin de semana promete ser histórico.

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