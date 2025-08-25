Suscripción

Está en Barcelona y es el restaurante favorito de Arturo Pérez-Reverte

Se trata de un conocido restaurante libanés que ha conquistado al escritor

David Cruz

Comer es sin duda alguna uno de los mayores placeres que existen. Una buena parte de nuestra vida la pasamos, o bien preparando los mejores platos, o bien degustándolos. Y unas veces podemos comer en casa, pero otras, nos apetece salir a la calle y probar algunos de esos restaurantes que tanto nos recomiendan las redes sociales.

Arturo Pérez-Reverte, el conocido escritor español que no deja títere con cabeza en redes como X, también tiene su restaurante favorito: se llama Al Jaima de Abou Khalilx y se encuentra en la calle Valencia, 218 de Barcelona. Un establecimiento con más de 40 años de historia y dedicado a la cocina libanesa.

Así es Al Jaima de Abou Khalix, el restaurante de Barcelona preferido de Pérez-Reverte

Ha sido precisamente a través de las redes sociales que Arturo Pérez-Reverte ha dado a conocer este popular local gastronómico: "siempre que viajo a Barcelona cuelgo mi sombrero en el restaurante libanés Al Jaima de Abou Khalil".

El restaurante no ha dudado en agradecer el apoyo al célebre escritor con un mensaje corto, pero cercano: "un placer tenerte en casa".

La cocina libanesa de Al Jaima de Abou Khalil se caracteriza por su autenticidad y el respeto a las recetas tradicionales. Platos como el hummus, el tabulé o el kebbe conviven en una carta que apuesta por el equilibrio entre lo fresco y lo especiado, siempre con productos de primera calidad.

Abierto en el año 1983, el local, con una decoración que voca la hospitalidad árabe y la calidez de Beirut (Líbano), ofrece un ambiente que transporta a los comensales como Pérez-Reverte más allá de Barcelona.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Al Jaima de Abou Khalil se ha convertido en un referente gastronómico en la ciudad.

