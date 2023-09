Barcelona recibe a la industria deportiva como sede de SPORTBIZ EUROPE

La cuarta edición de SPORTBIZ EUROPE, el Congreso Europeo de Sports Business, llega a la Ciudad de Barcelona del 17 al 20 de Octubre.

El congreso multideportes tendrá cuatro días de actividades alrededor de la ciudad, con un cóctel de bienvenida con las mejores vistas de la ciudad, dos jornadas de paneles y conferencias en Antigua Fábrica Estrella Damm, y un día de visitas y workshops que incluirán el Barça Immersive Tour y la Fundación Barcelona Capital Náutica.

El Comité Olímpico Internacional, FIFA, FIBA, LALIGA, Bundesliga, Euroleague, Ironman, FC Barcelona, Fanatics, Cupra, y el Johan Cruyff Institute son algunas de las instituciones que dicen presente con un lugar en agenda.

Dentro de los desafíos con los que la industria deportiva se enfrenta en la actualidad, el Congreso pondrá foco en aquellos que abarcan la experiencia del fan, en patrocinios y activaciones relevantes, contenidos & plataformas, audiencias globales y soluciones innovadores (incluyendo el ecosistema Web3).

La batalla por la atención del fan, la creación de contenido alrededor de los atletas, los próximos Juegos Olímpicos a desarrollarse en París, el rol del gaming como intérprete de la generación Z y estrategias de generación de ingresos que además otorgan valor agregado a los fans están dentro de los temas confirmados a tratar durante esta edición.

Entre los primeros speakers confirmados se encuentran Benny Bonsu, Directora de Daily Content en Olympic Channel – Comité Olímpico Internacional; María José Silva Trigo, Head of LALIGA Experience and Activations; Marely Flores, FIFA Senior Tournament’s Manager; Jordi Mompart, Director of Research del FC Barcelona; Bjoern Rosenthal, Head of Product de Bundesliga; Ignacio Soriano, Head of Events & Partnerships en FIBA; Mariel Koerhuis, General Manager en Johan Cruyff Institute; Alex Ferrer Kirstjansson, Senior Director, Marketing and Communication en Euroleague Basketball; Paola Perarnau, Director of Marketing Strategy EMEA en Ironman Group; y Hugo Laborda, Head of Global Sponsorships & Ambassadors de CUPRA. Se espera una participación de más de 50 speakers internacionales representando las principales propiedades deportivas, medios, plataformas y marcas del sector.

El networking será una herramienta clave para el congreso, permitiendo la interacción entre ejecutivos de la industria para generar nuevas oportunidades de negocio, intercambio de experiencias y el cruce de posibles soluciones desde distintas áreas del ecosistema deportivo. Durante los dos días de paneles y conferencias se establecerán espacios para esta interacción que permitirán a los asistentes expandir su red de contactos.

El Congreso, organizado por Good Morning Sports, cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y Barcelona Activa como Supporting Partners, Johan Cruyff Institute como Learning Partner, Dragon Rouge y Newsbridge como Conference Partners, Diario SPORT como Global Media Partner, Estrella Damm como Cerveza Oficial, VB Sports como Travel Partner, Radisson Blu 1882 Barcelona Sagrada Familia como Accommodation Partner, Global Sports Jobs y LaSource como Industry Partners y Crowdland como Insight Partner. El Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel del Consejo Superior de Deportes, Barcelona Sports Hub, Barcelona Turismo, Cámara de Comercio de Barcelona, la European Sponsorship Association, Barcelona Capital Náutica, AFYDAD, ADESP, Aticco, SEED, INDESCAT y COPLEFC dan Apoyo Institucional.