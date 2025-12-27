Barcelona hace una prueba piloto del nuevo 'panot' del siglo XXI en Gran Vía de les Corts Catalanes

El panot de flor es un tipo de baldosa, reconocido por ser uno de los mayores símbolos de Barcelona. Esta pieza de hormigón fue diseñada por Josep Puig i Cadafalch, e ideado originalmente para la casa Amatller.

Posteriormente, se utilizó para pavimentar muchas de las calles de Barcelona, especialmente en el barrio de L'Eixample. La ciudad condal cuenta con más de veinte tipos distintos de baldosas, pero ninguna es tan famosa como el panot de flor.

En 2022, el Ayuntamiento de Barcelona ofreció un reto de innovación urbana para diseñar un nuevo panot que preservara el valor patrimonial del diseño original y, al mismo tiempo, fuera una solución más sostenible y singular.

Empresas, centros de investigación, universidades e ingenierías, enviaron su propuesta, con el objetivo de reducir la huella de carbono en el pavimento de la capital catalana.

Como resultado, fueron seleccionados tres candidatos: 'El panot del s. XXI', 'PANOT+' y 'R3PANOT'. La primera prueba piloto se realizó en una superficie de 2.500 m², aproximadamente, en la calle Almogàvers, entre las calles Badajoz y Roc Boronat.

Ahora, se ha instalado una nueva segunda prueba piloto del panot del siglo XXI en un tramo de la Gran Via de les Corts Catalanes. En esta ocasión, la baldosa se ha colocado entre paseo de Gràcia y rambla de Catalunya, un lugar de gran afluencia.

Además, esta segunda prueba incorpora un tótem interactivo que informa a tiempo real sobre el número de peatones que pisan la baldosa. En caso de éxito, las nuevas losetas se podrán añadir progresivamente en los futuros contratos de obra pública.

De esta forma, se sustituirán gradualmente las losetas convencionales. Los tres nuevos diseños buscan mantener el modelo original, incorporando soluciones que disminuyan la huella de carbono y favorezcan la economía circular.