Barcelona se convertirá en el laboratorio global de la IA con el Mobile World Congress 2026

El Mobile World Congress 2026 se presenta como una de las ediciones más estratégicas de su historia y como un nuevo impulso para Barcelona en el mapa tecnológico internacional. Bajo el lema The IQ Era, el congreso confirma su transformación definitiva: de gran feria del móvil a foro global donde se definen las reglas de la inteligencia artificial aplicada, las redes del futuro y los nuevos modelos de negocio digitales.

La IA será el gran hilo conductor del evento, integrada en infraestructuras, servicios y procesos industriales. Compañías como Google, Microsoft, Amazon Web Services, Meta o Qualcomm mostrarán cómo la inteligencia artificial ya no es solo una capa de software, sino el motor que redefine las redes, la nube y la relación entre empresas y usuarios. En paralelo, grandes operadores como Orange, Vodafone, Telefónica, Rakuten o Bharti Airtel debatirán cómo monetizar estas redes inteligentes y preparar el camino hacia el 6G.

El MWC 2026 también amplía su mirada hacia nuevas fronteras. La conectividad satelital y el espacio ganan protagonismo con la presencia de SpaceX y Starlink, representadas por directivos como Gwynne Shotwell o Michael Nicolls, en un claro mensaje: el futuro de la conectividad será híbrido, combinando redes terrestres y no terrestres. A ello se suman tecnologías emergentes como la computación cuántica o la llamada “IA física”, que empiezan a salir del laboratorio para entrar en la agenda industrial.

Otra novedad clave es la expansión del evento más allá de Fira Gran Via. Iniciativas como el “aeropuerto del futuro”, con la participación de actores del sector aeroespacial y de movilidad, o las demostraciones de vehículo conectado y experiencias inmersivas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, refuerzan la idea de que el Mobile ya no se limita a mostrar tecnología, sino a probarla en entornos reales.

Para Barcelona, el crecimiento del congreso se traduce en más visitantes, más actividad económica y mayor proyección internacional, pero también en algo más profundo: la consolidación de la ciudad como hub europeo de innovación, talento y emprendimiento.

Así, el Mobile de 2026 apunta a un nuevo equilibrio entre ambición tecnológica y ciudad anfitriona. Barcelona se convierte en parte del mensaje, como capital donde se conecta la inteligencia, la industria y el futuro digital.