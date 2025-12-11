Barcelona se prepara: tres días seguidos de lluvia según el Meteocat

¿Estás aburrido de este tiempo estable y soleado, en el que la única sorpresa son las densas nieblas que hay a diario en zonas del interior de Catalunya? Pues bien, la comunidad se prepara para un notable cambio meteorológico tras una primera mitad de diciembre marcada por un tiempo atípicamente estable y temperaturas suaves.

Tal y cómo adelanta el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de este jueves 11 de diciembre de 2025 la Ciudad Condal entrará en un periodo dominado por la inestabilidad, con la llegada de lluvias al menos tres días consecutivos.

El ambiente soleado y la ausencia de precipitaciones que nos ha acompañado durante los últimos días darán paso a un escenario más típicamente otoñal. Este jueves, los termómetros comenzarán a notarlo: mínimas que se acercan a los 10 grados y máximas que a duras penas superarán los 15, una bajada de casi 4 grados respecto al día de ayer.

En cuanto a la previsión meteorológica, todo apunta a que las primeras lluvias nos visitarán hoy mismo. Eso sí, a última hora de la noche, con precipitaciones débiles y dispersas.

El viernes 12 de diciembre se repite tendencia: mañana gris, aumento progresivo de la inestabilidad y lluvias que de nuevo aparecerían a partir de las 22 de la noche, prolongándose durante buena parte de la madrugada.

Habrá que esperar al sábado 13 de diciembre para registrar la jornada más inestable: según Meteocat y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tendremos lluvias continuadas durante todo el día, aunque las acumulaciones en este caso no sean muy destacables.

De esta forma, con un escenario como el descrito, Barcelona y otras zonas de Catalunya dejarán atrás el ambiente tranquilo y suave de estos últimos días para dar la bienvenida al invierno, que comenzará en muy pocas jornadas. Eso sí, aunque llueva hasta tres días seguidos, parece que estamos ante precipitaciones poco destacables en la Ciudad Condal.