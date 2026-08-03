Barcelona, Ibiza y Palma, escenario de un plan para replantar 180.000 posidonias en el Mediterráneo

La Fundación MSC y la Asociación Vellmarí han presentado «Bahías someras del Mediterráneo», un programa que se prolongará durante tres años y que tiene como propósito plantar hasta 180.000 plantas de Posidonia oceánica en 20.000 metros cuadrados de praderas marinas degradadas. La iniciativa, dirigida por Vellmarí, comenzará en Ibiza y podría extenderse posteriormente a Palma y al litoral de Barcelona.

El proyecto se desarrollará entre agosto de 2026 y julio de 2029 y se presentó a bordo del EXPLORA III, coincidiendo con la ceremonia de inauguración del barco y con el nombramiento de Cristina Ozores, cofundadora de Vellmarí, como madrina del mismo. El punto de partida es la colaboración que la Fundación MSC y Vellmarí mantienen desde 2024 en Formentera, donde ya se han plantado más de 78.000 posidonias y restaurado 2.700 metros cuadrados de pradera.

La primera fase se desarrollará en la bahía de Talamanca, en Ibiza, donde Vellmarí pondrá a punto la metodología de restauración y educación que después podría replicarse en otros puntos del Mediterráneo. Si la viabilidad ecológica y las consultas con las partes implicadas lo permiten, el modelo se trasladará a las costas de Palma y Barcelona durante el segundo y tercer año del proyecto.

La posidonia, una planta marina exclusiva del Mediterráneo, sostiene buena parte del equilibrio del ecosistema costero. Sus praderas dan cobijo a la vida marina, capturan carbono azul, fijan el lecho marino y frenan la erosión de las playas. Manu San Félix, fundador de Vellmarí, resumió la urgencia del proyecto: "Qué fácil es destruir estos ecosistemas, pero qué extraordinariamente difícil es restaurarlos. Por eso, proteger las praderas de posidonia que quedan debe de ser nuestra máxima prioridad".

El programa combina restauración científica, monitorización ambiental y participación comunitaria. Colegios, centros de buceo, voluntarios, educadores e investigadores tomarán parte en tareas de plantación, ciencia ciudadana y formación sobre el terreno. A lo largo de los tres años, se prevé la implicación de unos 6.000 alumnos de 30 centros educativos, 600 voluntarios, 28 educadores y 24 centros de buceo.

Cristina Ozores, directora de educación de Vellmarí, lo planteó como un punto de partida emocional: "Cada viaje para proteger el océano comienza con un momento sencillo: reducir el ritmo, descubrir su belleza y enamorarse del mar".

Daniela Picco, directora ejecutiva de la Fundación MSC, destacó el peso simbólico del anuncio: "Bajo las bahías someras del Mediterráneo se extienden las praderas de posidonia oceánica, uno de los ecosistemas más importantes de la región. Nuestra colaboración con la Asociación Vellmarí aúna conocimientos científicos, educación y participación comunitaria, ayudando a las personas a convertirse en defensores activos del mar que nos une a todos".

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El proyecto se enmarca también en la colaboración de la Fundación MSC con Mission Blue, la organización fundada por la oceanógrafa Sylvia Earle, y confirma la apuesta de la naviera por vincular su actividad turística con proyectos de conservación marina en el Mediterráneo.