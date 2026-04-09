Estos son los pueblos de Catalunya que enamoran en 2026

Una vez más, Cataluña sigue siendo uno de los destinos más atractivos de España este 2026, pero esta vez el foco no está en las grandes ciudades. Cada vez más turistas buscan pueblos con encanto, historia y paisajes únicos lejos de las multitudes.

Uno de los grandes protagonistas es Besalú, conocido por su impresionante puente medieval y su casco histórico perfectamente conservado. Pasear por sus calles es viajar directamente a la Edad Media.

Otro imprescindible es Siurana, un pequeño pueblo colgado sobre un acantilado que ofrece algunas de las mejores vistas de Cataluña. Su tranquilidad lo convierte en un refugio ideal para los amantes de la naturaleza.

En la provincia de Lleida destaca Taüll, famoso por sus iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es un destino perfecto para combinar cultura y naturaleza en el Pirineo.

Más cerca de la costa, Calella de Palafrugell se mantiene como uno de los pueblos marineros más bonitos. Sus casas blancas y calas cristalinas lo convierten en una joya del Mediterráneo que no te puedes perder este año.

Si hablamos de Rupit, este municipio sorprende por su arquitectura de piedra y su entorno natural. Es un destino perfecto para escapadas rurales y rutas de senderismo. ¡Y atento a su gastronomía!

Rupit i Pruit, el pueblo más bonito de Catalunya según la OMT / El Confidencial

El auge del turismo rural en Cataluña

El auge de estos pueblos responde a una nueva forma de viajar. Los turistas buscan experiencias más auténticas, contacto con la naturaleza y lugares menos saturados que las grandes ciudades. Además, las redes sociales han impulsado su popularidad, convirtiéndolos en destinos virales. Imágenes de paisajes y sus calles repletas de historia atraen cada vez a más visitantes.

En 2026, Cataluña demuestra que su verdadero tesoro está más allá de Barcelona. Sus pueblos ofrecen una combinación única de historia, cultura y naturaleza que te conquistará.