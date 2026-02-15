Barcelona estrenará la primera rampa mecánica en verano de 2027: empiezan las obras

La Ciudad Condal ha dado el pistoletazo de salida a las obras para las primeras rampas mecánicas para peatones. Serán en la calle de la Poesia del barrio de Montbau (Horta-Guinardó), con una pendiente sostenida del 10 por ciento. La ciudad de Barcelona, caracterizada por sus múltiples escalones y rampas en distintos barrios, contará con una revolución par a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Bien es cierto que, hoy en día, ya existen diversas escaleras mecánicas, como en Montjuic o Vallcarca, aunque a veces sufren desperfectos y no funcionan con regularidad. Esta infraestructura, promete ser diferente. Se ubicará en el lado Besòs, cubrirá un tramo de más de 200 metros y su implementación permitirá también ampliar las aceras y mejorar la iluminación de la calle.

Siete millones de inversión y 18 meses

Las rampas tendrán una inversión de siete millones de euros y las obras durarán 18 meses, lo que sitúa su estreno en verano de 2027. Ahora, en este ámbito, las aceras son estrechas y presentan, en algunos puntos, baldosas rotas o deterioradas, por eso se prevé también la reparación y ampliación de las aceras, así como la mejora de los espacios peatonales tanto en la acera del lado Besòs como en la del lado Llobregat, a lo largo de todo el tramo donde se ubicarán las rampas.

La actuación también comportará la ordenación de carriles de circulación para vehículos privados. El carril de subida quedará eliminado entre la calle Harmonia y la calle Vayreda, de manera que la arteria pasará a ser unidireccional en su mayor parte. Así pues, los vecinos verán como la calle, que ahora tiene dos carriles centrales, uno por cada sentido- pasará a tener solo uno de bajada, ya que se adecuará el ancho de este carril al paso del transporte público. En cuanto al estacionamiento, el proyecto mantiene al máximo el espacio destinado a vehículos y motocicletas, con un total de 64 plazas para coches y 10 para motos.

Estructura integrada y respetuosa con el entorno natural

El ayuntamiento ya ha iniciado los trámites de licitación del proyecto que permitirá diseñar e instalar este elemento protector, que cubrirá las rampas respetando el ancho de la acera. La previsión es que se trate de una estructura integrada y respetuosa con el entorno natural, que además incorporará una instalación fotovoltaica.

Noticias relacionadas

El calendario previsto establece que a lo largo de 2026 se llevarán a cabo los trámites de licitación, que la redacción y aprobación del proyecto se realizará en 2027 y que la ejecución de las obras tendrá lugar en 2028.