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Barcelona estrena un nuevo rooftop junto a Glòries con vistas a toda la ciudad
Novotel Barcelona City inaugura en la planta 19 del hotel una terraza mediterránea con cocina de proximidad, coctelería de autor y vistas abiertas a Poblenou y Glòries
Barcelona suma una nueva dirección para mirar la ciudad desde arriba. Novotel Barcelona City ha presentado NOU19 Rooftop Terrace, su nueva terraza situada en la planta 19 del hotel, un espacio pensado para disfrutar sin prisa de la gastronomía, la coctelería y las vistas en uno de los enclaves más dinámicos de la ciudad.
Situado junto a Glòries, entre el 22@ y Poblenou, NOU19 nace como una terraza abierta a Barcelona y a su forma mediterránea de entender el tiempo. Una mesa compartida, una copa al atardecer y la ciudad extendiéndose a los pies resumen el espíritu de un espacio que quiere convertirse en punto de encuentro para huéspedes, vecinos, profesionales de la zona y visitantes que buscan un plan urbano y con personalidad. Desde primera hora hasta la noche, la terraza propone distintas formas de vivir la ciudad: un vermut, unas tapas, una comida informal o un afterwork con vistas.
La propuesta gastronómica se inspira en la cocina mediterránea y en el placer de compartir mesa, con una carta que apuesta por el producto local y la proximidad. Entre sus platos destacan las tablas de embutidos y quesos catalanes, las bravas Barcelona, las croquetas de la casa, los calamares a la andaluza con emulsión cítrica, la burrata con tomate fresco y varias opciones vegetarianas de inspiración mediterránea.
La carta de bebidas acompaña la luz cambiante de la terraza, con vinos, cavas, sangrías, mocktails y cócteles propios. Entre los cócteles de autor sobresalen el NOU19 Spritz Aperol, el Mediterranean Mule, el Golden Mirage y el Saüc Gin Tonic Poblenou, una creación que conecta con la identidad del barrio.
El proyecto integra también criterios de sostenibilidad en su día a día, con proveedores locales, producto de temporada y una gestión del espacio alineada con el compromiso de Novotel Barcelona City de avanzar hacia una hotelería más consciente.
NOU19 no se plantea únicamente como un espacio para huéspedes del hotel. Su ubicación lo convierte en una parada natural para quienes trabajan en el 22@, viven en Poblenou o buscan un plan diferente junto a Glòries, ampliando así la conexión del hotel con su entorno más inmediato.
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