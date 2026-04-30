Ni Barcelona ni la Costa Brava: el pueblo medieval del Pirineo donde el tiempo se ha detenido y es perfecto para una escapada de primavera

A poco más de una hora de la ciudad condal encontramos un rincón que parece sacado de otra época. Se trata de Bagà, una joya del Pirineo catalán que conquista a todos aquellos que buscan desconectar rodeados de historia, naturaleza y tradición.

Rodeado por el imponente Parque Natural del Cadí-Moixeró, este pueblo medieval ofrece una experiencia única especialmente en primavera, cuando el paisaje que lo rodea se llena de vida.

El origen de Bagà se remonta al siglo IX, aunque no fue hasta 1233 cuando comenzó a desarrollarse como villa bajo el impulso de la familia Pinós. Durante los siglos XIV y XV vivió su máximo esplendor, con la construcción de murallas, torres y edificios que aún hoy marcan su identidad.

Solo tienes que pasear por sus calles empedradas para viajar en el tiempo, con un casco histórico considerado uno de los mejor conservados de la comarca.

En cuanto al corazón del pueblo, lo encontramos en la Plaça Porticada de Bagà, un espacio porticado que evidencia la arquitectura medieval en su máximo esplendor. Desde allí parten calles repletas de casas señoriales con balcones de hierro y ventanas geminadas que conservan la esencia de siglos pasados.

Otro punto imprescindible es el Palau dels Pinós, antiguo centro de poder de la villa y hoy sede del Centro Medieval y de los Cátaros. También destaca la iglesia de Sant Esteve de Bagà, que combina elementos románicos y góticos, reflejando la evolución histórica del municipio.

Ahora bien, ¿lo tuyo es naturaleza? El Puente de la Villa de Bagà es una parada más que obligatoria. De origen medieval, conecta el casco antiguo con varias rutas de senderismo que se adentran en uno de los entornos naturales más sorprendentes de la provincia de Barcelona.

Pero Bagà no solo vive de su pasado. Tradiciones como la Fia-faia, reconocida por la UNESCO, mantienen viva su esencia en pleno 2026 dejando claro que estamos ante un pueblo pequeño, pero encantador.