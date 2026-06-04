Ni Barcelona ni Cadaqués: la ciudad catalana que conecta a Mónica Naranjo y Salvador Dalí

Pocos saben que Mónica Naranjo llegó a conocer a Salvador Dalí cuando era niña, y detrás de esa inesperada conexión se encuentra una misma ciudad: Figueres. Porque aunque no tiene el mismo renombre que otras grandes ciudades de Catalunya, su valor cultural es inmenso.

Figueres, la ciudad catalana que une a Dalí y Mónica Naranjo

Por sorprendente que sea, sí: Mónica Naranjo actúa como puente con Dalí. Esto se debe a que en varias entrevistas, la cantante ha llegado a revelar que conoció a Dalí, suceso que ocurrió dado que la madre de Mónica Naranjo trabajaba con una serie de médicos que tenían relación con el pintor.

Mónica ha explicado también que su madre le comentó a Dalí sus deseos de convertirse en artista, y este le dejó un mensaje que con el paso de los años ha definido cada vez más su trayectoria: hay que guiarse por la pasión que siente uno mismo.

Aunque separados por largas décadas, Dalí y Naranjo nacieron ambos en Figueres. El primero lo hizo en 1904 y la segunda lo hizo 70 años más tarde, en 1974. Y de ahí que su huella pueda notarse en el corazón cultural de la localidad.

Mónica Naranjo. / EFE

Por ejemplo, uno de los lugares más destacados de Figueres es el Teatro-Museo Dalí, un espacio considerado como una de las experiencias culturales más especiales de toda Europa (en parte por haber sido diseñado por el propio Dalí).

Dicho esto, hay más: también está la Casa Natal Salvador Dalí, un lugar reservado para explorar los primeros años de artista del pintor y el impacto que tuvo en Figueres como tal, lo que lo convierte en uno de los sitios más importantes a visitar si se quiere conocer más del artista.

Si bien Dalí y Naranjo son dos de los principales reclamos culturales de Figueres, la ciudad también destaca como enclave medieval, además de por su papel referencial como el centro cultural del Alt Empordà. Es una ciudad muy completa.

En definitiva, visitar Figueres supone sumergirse en una ciudad catalana de la que surgen dos de los mayores talentos culturales de la historia del territorio. Y a su vez, es una visita a una localidad tradicional difícil de olvidar.