Barcelona bajo aviso: Protagonismo para el viento durante el domingo y la llegada del nuevo 'veranillo'

El mes de octubre poco a poco empieza a llegar a su fin y aunque todavía estamos teniendo un tiempo inestable, donde algunas veces tenemos sol y otras nublados acompañados de lluvia, lo cierto es que en este domingo la cosa no será indiferente.

En el caso de Barcelona las cosas han estado igual de inestables, con muchos cambios y como no, algunas rachas fuerte de viento. Esto es algo que durante la jornada de hoy se volverá a repetir, incluso con algún pequeño porcentaje de que llueva. Veamos todo más con detalle.

El tiempo que nos espera hoy en Barcelona

Hasta primera hora de la mañana habrá intervalos de nubes bajas en muchos puntos del país, sobre todo en el litoral, prelitoral y depresión Central, que dejarán el cielo entre medio y muy nublado y que se irán rompiendo con el paso las horas.

Nubes en Barcelona / robert_ramos

Además, a partir del final de la madrugada, la nubosidad se irá haciendo progresivamente más compacta de oeste a este hasta dejar el cielo entre medio y muy nublado, sobre todo en mitad oeste. Además, a lo largo de la tarde aumentarán de nuevo las nubes bajas en puntos del sector central del litoral y prelitoral.

Durante la segunda mitad del día, son probables algunos chubascos débiles y dispersos en puntos del sector central del litoral y prelitoral así como al final del día en puntos del tercio oeste. Por otro lado, la temperatura máxima aumentará formando un nuevo 'veranillo' que se alargará durante toda la próxima semana y que hoy dejarán registros de entre 25 y 29 grados en Barcelona.

Llega el otoño y el 'veranillo de octubre. / Pixabay

La visibilidad será buena en general, localmente mala en zonas elevadas del prelitoral y en hondonadas del interior por la presencia de algún banco de niebla o neblina hasta primera hora de la mañana y en momentos de chaparrón.

Por la mañana, y de nuevo a partir de la noche, el viento será flojo y de dirección variable, con terral en el litoral hasta media mañana. Durante las horas centrales del día se impondrá el viento, de componente sur en general, entre flojo y moderado con algunos fuertes golpes sobre todo en el litoral norte por la tarde.