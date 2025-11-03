Barcelona y su área metropolitana recibirá una alerta de Protección Civil en el móvil hoy: Esta es la hora y el motivo

La Generalitat de Catalunya sigue con su plan ES-ALERT para asegurarse de que ningún ciudadano se quede fuera del conocimiento de los avisos por condiciones meteorológicas o que puedan poner en peligro la salud pública, como lo sería una catástrofe o accidente químico.

En la zona determinada como peligrosa, se activa el mecanismo de aviso en los móviles de los ciudadanos con un sonido estridente e identificativo, siempre con el objetivo de que nadie salga herido cuando haya ocurrido algo, o pueda ocurrir.

"El sistema de envíos masivos a teléfonos móviles es muy útil porque permite una difusión masiva en un espacio muy corto de tiempo", indican las autoridades, que celebran la existencia de un mecanismo para "dar instrucciones a la población sobre acciones que debe llevar a cabo", de forma instantánea.

Una alarma para BCN y alrededores

Así, este lunes 3 de noviembre, los ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, recibirán una notificación del sistema ES-ALERT en sus teléfonos a partir de las 10 horas.

No obstante, no se trata de ningún episodio peligroso para la salud, sino de un simulacro para comprobar posibles fallos y actuar consecuentemente para garantizar que el aviso llegaría correctamente de ser necesario, además de incentivar la familiarización con un sistema relativamente nuevo.

El sistema ES-ALERT se pondrá en marcha a las 10 horas en Barcelona. / Generalitat de Catalunya

De esta manera, se completarán los avisos para este 2025, siempre que no ocurra ningún hecho merecedor de poner en marcha una nueva alarma, con ocho alertas: cuatro simulacros, dos dentro del sistema INFOCAT cuando ocurrió el incendio forestal de Terrassa en julio y dos más bajo el INUNCAT por las grandes lluvias que afectaron a todo el territorio en el mismo mes de verano.

Al ser solamente un simulacro, no se especificarán acciones concretas y se incluirá un mensaje donde indica que en caso de ser necesario en una situación real, deberían seguirse las indicaciones adjuntas que se incluyan.

Los relojes inteligentes también reciben las ES-ALERT. / ACN

Además, el mensaje llegará a los teléfonos en catalán, castellano e inglés, aunque puede haber casos en los que no se reciba nada porque no esté la opción activada en el teléfono. En estos casos, hay que acceder a los ajustes y llegar al apartado de 'Seguridad y emergencias' o derivados en cada modelo, para poner en marcha las 'Alertas de emergencia inalámbricas'.

Además del mensaje de aviso, la notificación del ES-ALERT de este lunes llevará un enlace a una encuesta de satisfacción para que quien lo desee deje sus impresiones acerca del sistema.