Barcelona acoge la 16ª edición del BCN Sports Film del 23 de febrero al 3 de marzo

Barcelona se prepara para vivir una semana dedicada al cine y al deporte con la 16ª edición del BCN Sports Film, que se celebrará del 23 de febrero al 3 de marzo. El festival, consolidado como uno de los referentes internacionales en cine deportivo, convierte la ciudad en un punto de encuentro entre el deporte, la cultura y el audiovisual, con una programación diversa, inclusiva y abierta a todos los públicos.

Crecimiento y reconocimiento internacional: El BCN Sports Film continúa creciendo en prestigio y alcance global. Este año, el festival ha recibido producciones de 91 países, tras revisar un total de 3.200 películas, de las cuales 861 se inscribieron oficialmente. El jurado de selección —compuesto por Joan Manuel Surroca, Julio Pernas, Mireia Vicente y Agustí Argelich— visualizó 680 producciones y finalmente seleccionó 85 películas de 30 países, de las que 47 resultaron finalistas y pasaron al jurado oficial formado por – Janine Puig, Laura Yuste, Marta Brichs, Martí Niubó y Masih Sharif .

“El nivel y la calidad de las obras presentadas hacen que el proceso de selección sea cada vez más exigente”, destacan desde la organización, que agradece la labor del jurado en mantener el prestigio y la exigencia del festival.

Una programación amplia y variada

En esta edición, 85 producciones de 30 países conforman la programación. El festival ofrecerá 39 sesiones en distintas sedes de la ciudad y sus alrededores, incluyendo 7 sesiones escolares, 5 en centros penitenciarios, 2 educativas-formativas, 1 de industria, 2 ceremonias y 22 proyecciones generales.

Las proyecciones se celebrarán en espacios culturales, educativos y deportivos de referencia, entre ellos el Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch, Cines Girona, Teatro Mercè Rodoreda, INEFC, Instituto Francés de Barcelona, EUSES – Campus de Salt, Centro Cívico Bon Pastor, Centro Cívico Cotxeres de Sants, Ateneo Sant Just, Club Natación Sabadell, además de centros penitenciarios y escuelas.

Además de las proyecciones presenciales, el BCN Sports Film amplía su alcance con una oferta digital. El festival también podrá verse a través de la plataforma Festhome, facilitando el acceso a los contenidos a públicos de todo el mundo. Paralelamente, las sesiones escolares en línea ya están disponibles, reforzando el compromiso del festival con la educación y la difusión audiovisual.

El festival también se consolida como un espacio de debate y aprendizaje para profesionales y estudiantes del audiovisual. Entre las sesiones de industria destacan:

“Cómo abordar legalmente la creación audiovisual de un documental”: organizada por la PAC Ponentes, en esta sesión Cristina Calvet, abogada especializada en derecho audiovisual y cultural; Lisa Berger, documentalista; y Eva Fontanals, presidenta de Productores Audiovisuales de Cataluña, abordarán los retos legales que enfrentan los creadores de documentales, desde derechos de imagen hasta contratos de producción.

•“Ellas dirigen”: coordinada por Josep Maria Farràs, director de deportes de TV3, esta sesión destaca la mirada femenina en el audiovisual deportivo, explorando cómo las directoras aportan nuevas perspectivas, enfoques y sensibilidad a historias deportivas, y promoviendo la visibilidad de las mujeres creadoras en un sector históricamente masculino.

Sesiones sociales y educativas

El BCN Sports Film mantiene su compromiso con la inclusión, la educación y la transformación social a través del deporte:

•“Tomando conciencia”: dirigida a estudiantes, en colaboración con Acción Cinema y la ONG Ramassà, esta sesión muestra historias de compromiso social, justicia y cambio positivo, demostrando cómo el deporte puede ser una herramienta para construir una sociedad más solidaria y sostenible.

•“Olas de cambio”: con la participación de Carlos Sánchez, director de Sin Miedo, y Mariana Domellenes del Museo de la Tierra, se reflexiona sobre la sostenibilidad del mar y la responsabilidad de proteger los ecosistemas marinos a través de proyectos deportivos y educativos.

•“Laure, Laure, Laure!”: organizada en Sabadell junto al Club Natación Sabadell y el Brain Film Festival, esta proyección aborda la salud mental y la privacidad, explorando la vida personal y profesional de los protagonistas del deporte de élite.

•“Madres y futbolistas”: en Cines Girona, futbolistas profesionales relatan sus experiencias enfrentando la conciliación entre maternidad y deporte de alto rendimiento, ofreciendo una mirada íntima a los desafíos emocionales y físicos de la maternidad en la élite deportiva.

•Sesión en INEFC: dos campeonas olímpicas de waterpolo explicarán la dinámica de roles dentro de un equipo, mostrando cómo la veteranía y la juventud, así como la titularidad y la suplencia, impactan en la cohesión y el rendimiento del grupo.

Compromiso con la calidad y la educación: La 16ª edición del BCN Sports Film reafirma el compromiso del festival con la difusión del cine deportivo, la educación audiovisual y el impacto social del deporte. Del 23 de febrero al 3 de marzo, Barcelona volverá a vivir el deporte a través del cine.

Noticias relacionadas

Toda la programación y la venta de entradas están disponibles en www.bcnsportsfilm.org.